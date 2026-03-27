BORGOSESIA – La giornata di sabato 28 marzo 2026 a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e in prevalenza soleggiate, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben consolidato sul Nord-Ovest. Il contesto sarà tipicamente primaverile, con assenza totale di precipitazioni e una progressiva evoluzione solo marginale nel corso delle ore. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con una massima di 15°C e una minima di 2°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2103 metri, segnale di aria più mite anche in quota. I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, contribuendo a mantenere un’atmosfera asciutta e stabile.

Mattino: cieli sereni e aria frizzante

Le prime ore del giorno vedranno cieli sereni o poco nuvolosi, con condizioni ideali per una partenza di giornata all’insegna della stabilità. Il risveglio sarà piuttosto fresco, con temperature minime attorno ai 2°C, accompagnate da una buona escursione termica. I venti saranno moderati da Sud, elemento che favorirà un graduale aumento delle temperature nel corso della mattinata. La visibilità risulterà ottima, con aria limpida e asciutta.

Pomeriggio: velature in transito ma senza variazioni significative

Nel corso del pomeriggio si assisterà al transito di velature sottili, legate a correnti più umide in quota. Il cielo potrà quindi presentarsi a tratti velato o lattiginoso, ma senza alcun impatto sul quadro generale. Le temperature raggiungeranno i 15°C, offrendo un clima mite e piacevole. I venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti meridionali, senza variazioni sostanziali.

Sera: nubi alte e stabilità confermata

In serata è previsto un aumento della nuvolosità alta, con cieli che potranno risultare parzialmente nuvolosi. Nonostante ciò, il tempo resterà completamente asciutto e stabile, senza precipitazioni. Le temperature tenderanno a diminuire gradualmente, mantenendo un clima fresco ma non rigido.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 29 marzo: giornata ancora soleggiata e stabile, con qualche nube sparsa nelle ore centrali ma senza fenomeni;

giornata ancora soleggiata e stabile, con qualche nube sparsa nelle ore centrali ma senza fenomeni; Lunedì 30 marzo: prosegue la fase anticiclonica con tempo stabile e clima mite, caratterizzato da sole prevalente e locali velature;

prosegue la fase anticiclonica con tempo stabile e clima mite, caratterizzato da sole prevalente e locali velature; Martedì 31 marzo: condizioni simili, con cieli poco nuvolosi o velati e assenza di precipitazioni significative.

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