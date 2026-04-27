BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di martedì 28 aprile sarà caratterizzata da condizioni di tempo instabile e perturbato, con cieli coperti e piogge deboli ma persistenti. Il peggioramento è legato all’ingresso di aria più umida sul Nord-Ovest, che riporta una fase tipicamente primaverile, dinamica e variabile. Le temperature si manterranno comunque miti, mentre non sono previste criticità rilevanti dal punto di vista delle allerte meteo.

Mattino: cielo coperto e prime deboli precipitazioni

La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o completamente coperti, segno di una perturbazione già attiva sul territorio. Fin dalle prime ore del mattino saranno possibili deboli piogge intermittenti, generalmente di scarsa intensità ma diffuse. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 13°C, mentre i venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima umido e leggermente fresco rispetto ai giorni precedenti.

Pomeriggio: piogge diffuse e atmosfera instabile

Nel corso del pomeriggio la situazione resterà marcatamente instabile, con precipitazioni deboli ma continue su gran parte dell’area. Non si escludono brevi pause asciutte, ma il contesto generale sarà dominato da copertura nuvolosa compatta. La temperatura massima raggiungerà i 21°C, valore comunque in linea con le medie del periodo. I venti ruoteranno dai quadranti orientali, provenendo da Est-Nordest, mantenendo un’intensità moderata. Nel complesso sono attesi circa 6 mm di pioggia, distribuiti nell’arco dell’intera giornata.

Sera: persiste la nuvolosità con fenomeni residui

In serata il cielo resterà molto nuvoloso o coperto, con la possibilità di piogge deboli residue. La tendenza sarà però verso una graduale attenuazione dei fenomeni, anche se senza schiarite significative nell’immediato. Lo zero termico si manterrà intorno ai 2824 metri, segnalando una massa d’aria relativamente mite in quota. Il peggioramento è legato a una rapida diminuzione della pressione atmosferica, che favorisce l’ingresso di correnti umide sul Nord-Ovest. Questo scenario determina una giornata instabile su gran parte del Piemonte, con precipitazioni diffuse ma generalmente di debole intensità.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 29 aprile: giornata ancora variabile con possibili piogge, soprattutto nelle ore centrali;

giornata ancora variabile con possibili piogge, soprattutto nelle ore centrali; Giovedì 30 aprile: condizioni instabili con piogge leggere e diffuse, alternate a brevi pause asciutte;

condizioni instabili con piogge leggere e diffuse, alternate a brevi pause asciutte; Venerdì 1 maggio: atteso un deciso miglioramento con ritorno del sole e cieli più sereni.

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