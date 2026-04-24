Borgosesia, previsioni meteo del 25 aprile 2026
A Borgosesia il 25 aprile sarà caratterizzato da sole pieno e clima mite, con temperature fino a 23°C e nessuna pioggia. Weekend stabile.
BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia indicano una giornata di tempo stabile e soleggiato per domani 25 aprile, grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione che garantirà condizioni tipicamente primaverili. Il quadro atmosferico si presenterà tranquillo e senza criticità, con assenza di precipitazioni e un clima gradevole per l’intero arco della giornata.
Mattino: cieli sereni e clima fresco ma piacevole
La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un’atmosfera limpida e visibilità ottima. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, rendendo l’avvio della giornata leggermente fresco ma nel complesso piacevole. I venti soffieranno moderati da Sudest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e stabile. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto fin dalle prime ore del mattino.
Pomeriggio: sole pieno e temperature in aumento
Nel corso del pomeriggio il sole sarà protagonista, con cieli completamente sereni e condizioni meteo decisamente favorevoli. Le temperature raggiungeranno valori massimi intorno ai 23°C, offrendo un clima mite e tipicamente primaverile. I venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti meridionali, senza particolari rinforzi. Lo zero termico a circa 3050 metri conferma una massa d’aria stabile e relativamente calda per il periodo.
Sera: condizioni stabili e clima gradevole
La serata sarà caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni, con un graduale calo delle temperature ma senza variazioni significative del quadro meteorologico. L’assenza di nuvolosità e precipitazioni garantirà un contesto ideale anche per attività serali all’aperto.
Tendenza meteo Borgosesia
- Domenica 26 aprile: giornata soleggiata e stabile, con clima mite e temperature in linea con il periodo primaverile;
- Lunedì 27 aprile: si osserva un lieve aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti;
- Martedì 28 aprile: possibile ritorno a una maggiore variabilità, con qualche episodio di pioggia debole nel corso della giornata.
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