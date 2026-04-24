BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia indicano una giornata di tempo stabile e soleggiato per domani 25 aprile, grazie alla presenza di un solido campo di alta pressione che garantirà condizioni tipicamente primaverili. Il quadro atmosferico si presenterà tranquillo e senza criticità, con assenza di precipitazioni e un clima gradevole per l’intero arco della giornata.

Mattino: cieli sereni e clima fresco ma piacevole

La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da un’atmosfera limpida e visibilità ottima. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, rendendo l’avvio della giornata leggermente fresco ma nel complesso piacevole. I venti soffieranno moderati da Sudest, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e stabile. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto fin dalle prime ore del mattino.

Pomeriggio: sole pieno e temperature in aumento

Nel corso del pomeriggio il sole sarà protagonista, con cieli completamente sereni e condizioni meteo decisamente favorevoli. Le temperature raggiungeranno valori massimi intorno ai 23°C, offrendo un clima mite e tipicamente primaverile. I venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti meridionali, senza particolari rinforzi. Lo zero termico a circa 3050 metri conferma una massa d’aria stabile e relativamente calda per il periodo.

Sera: condizioni stabili e clima gradevole

La serata sarà caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni, con un graduale calo delle temperature ma senza variazioni significative del quadro meteorologico. L’assenza di nuvolosità e precipitazioni garantirà un contesto ideale anche per attività serali all’aperto.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 26 aprile: giornata soleggiata e stabile, con clima mite e temperature in linea con il periodo primaverile;

giornata soleggiata e stabile, con clima mite e temperature in linea con il periodo primaverile; Lunedì 27 aprile: si osserva un lieve aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti;

si osserva un lieve aumento della nuvolosità con nubi sparse, ma senza fenomeni rilevanti; Martedì 28 aprile: possibile ritorno a una maggiore variabilità, con qualche episodio di pioggia debole nel corso della giornata.

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