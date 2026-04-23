BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia per venerdì 24 aprile 2026 si presenta all’insegna della stabilità atmosferica e del sole splendente, grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato su tutto il Nord-Ovest. La giornata sarà caratterizzata da assenza totale di precipitazioni, cielo limpido e condizioni ideali per attività all’aperto.

Mattino: cielo sereno e aria frizzante

La giornata inizierà con cieli completamente sereni e una sensazione di freschezza tipicamente primaverile. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, rendendo le prime ore del giorno piacevoli ma ancora leggermente fresche. I venti saranno moderati dai quadranti Nord-Nordovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera asciutta e una visibilità eccellente, soprattutto nelle aree pedemontane e vallive. Si tratta di una fase iniziale stabile, ideale per spostamenti e attività all’aperto senza alcun rischio meteorologico.

Pomeriggio: sole protagonista e temperature fino a 23°C

Nel corso della giornata il sole sarà assoluto protagonista, con cieli sereni o al più poco nuvolosi e assenza di fenomeni. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere una massima di 23°C, valori pienamente in linea con una primavera avanzata. I venti tenderanno a ruotare dai quadranti meridionali, risultando moderati da Sud, ma senza influenzare in modo significativo il comfort climatico. Il contesto meteorologico sarà quindi ideale per attività outdoor, escursioni e momenti di relax, grazie a un clima mite e stabile.

Sera: condizioni stabili e cielo limpido

La serata proseguirà nel segno della stabilità anticiclonica, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in graduale diminuzione ma comunque miti per il periodo. Lo zero termico attorno ai 3321 metri conferma la presenza di aria relativamente calda in quota, elemento che favorisce il mantenimento di condizioni atmosferiche stabili. Non sono previste precipitazioni né criticità: nessuna allerta meteo segnalata sul territorio.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 25 aprile: giornata soleggiata e stabile, con cielo sereno e temperature miti, ideali per attività all’aperto;

giornata soleggiata e stabile, con cielo sereno e temperature miti, ideali per attività all’aperto; Domenica 26 aprile: prosegue il bel tempo diffuso, con condizioni ancora asciutte e clima primaverile;

prosegue il bel tempo diffuso, con condizioni ancora asciutte e clima primaverile; Lunedì 27 aprile: possibili velature sparse, con aumento della nuvolosità alta ma senza precipitazioni significative.

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