BORGOSESIA – La giornata di giovedì 29 gennaio 2026 si aprirà all’insegna della stabilità atmosferica su Borgosesia, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continuerà a interessare il Nord Ovest. Dopo le recenti fasi perturbate, il Valsesia potrà beneficiare di una pausa meteorologica pienamente invernale ma soleggiata, con assenza di precipitazioni e condizioni ideali per le attività quotidiane. Non sono previste allerte meteo, a conferma di un quadro atmosferico tranquillo e ben strutturato.

Mattino: aria fresca e cieli poco nuvolosi

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con solo qualche nube residua possibile nelle vallate più interne. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 3°C, valori in linea con il periodo ma accompagnati da aria asciutta e buona visibilità. I venti deboli da Nordovest contribuiranno a mantenere un’atmosfera stabile e limpida, favorendo un avvio di giornata senza criticità meteorologiche.

Pomeriggio: sole diffuso e clima gradevole

Nel corso del pomeriggio il sole resterà protagonista su Borgosesia, con cieli poco nuvolosi per l’intera giornata. L’irraggiamento solare consentirà un progressivo aumento delle temperature, che raggiungeranno una massima di circa 9°C, rendendo il clima relativamente mite per il periodo invernale. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1577 metri, confermerà condizioni favorevoli anche alle quote collinari e montane più basse. I venti, deboli e in rotazione dai quadranti meridionali, non influenzeranno in modo significativo la percezione termica.

Sera: stabilità confermata e temperature in graduale calo

In serata il tempo resterà stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature inizieranno lentamente a diminuire, senza però scendere rapidamente grazie all’effetto mitigante dell’alta pressione. Condizioni ideali per la viabilità e per le attività serali all’aperto, in un contesto meteorologico tipicamente anticiclonico.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 30 gennaio: giornata soleggiata, con tempo stabile e temperature simili a quelle di giovedì;

giornata soleggiata, con tempo stabile e temperature simili a quelle di giovedì; Sabato 31 gennaio: aumento della variabilità, con alternanza di nubi e schiarite, ma senza precipitazioni rilevanti;

aumento della variabilità, con alternanza di nubi e schiarite, ma senza precipitazioni rilevanti; Domenica 1 febbraio: condizioni ancora variabili, con cielo irregolarmente nuvoloso e clima leggermente più fresco.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook