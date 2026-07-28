BORGOSESIA – L’alta pressione torna progressivamente a rafforzarsi sul Nord-Ovest e favorirà un miglioramento del tempo anche sulla Valsesia. Le previsioni meteo per mercoledì 29 luglio indicano una giornata inizialmente caratterizzata da una certa variabilità, con nubi alternate a schiarite, ma con un deciso miglioramento nel corso del pomeriggio. Non sono previste precipitazioni, mentre le temperature resteranno elevate, con valori compresi tra una minima di 22°C e una massima di 32°C. Permane inoltre l’allerta meteo per afa, che interesserà soprattutto le ore centrali della giornata.

Mattinata variabile ma senza rischio di pioggia

La giornata inizierà con un cielo non del tutto sgombro da nubi. Su Borgosesia saranno presenti annuvolamenti alternati ad aperture, in un contesto comunque asciutto e stabile. Le schiarite diventeranno via via più frequenti con il trascorrere delle ore grazie al graduale consolidamento dell’alta pressione. La temperatura minima di 22°C renderà il risveglio già piuttosto mite, mentre i venti deboli da Sudest accompagneranno la prima parte della giornata con una ventilazione moderata ma poco efficace nel contrastare il caldo.

Pomeriggio più soleggiato con temperature fino a 32°C

Nel corso del pomeriggio il miglioramento sarà evidente. Le nuvole tenderanno a diradarsi lasciando spazio a ampie schiarite e a un cielo poco nuvoloso, favorendo una giornata pienamente estiva. La temperatura massima raggiungerà i 32°C, mentre i venti moderati da Sud contribuiranno a una lieve ventilazione, senza però ridurre sensibilmente la sensazione di afa. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.603 metri, segnale della persistenza di aria molto calda anche alle quote più elevate.

Serata stabile con cieli sempre più sereni

Dopo il miglioramento del pomeriggio, anche la serata sarà caratterizzata da condizioni favorevoli. Il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso, con temperature ancora miti e assenza di precipitazioni. Saranno quindi ottime le condizioni per eventi all’aperto, passeggiate e attività serali.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 30 luglio: giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora elevate;

giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora elevate; Venerdì 31 luglio: è attesa una fase più variabile, con il passaggio di qualche nube in più ma senza fenomeni significativi;

è attesa una fase più variabile, con il passaggio di qualche nube in più ma senza fenomeni significativi; Sabato 1 agosto: tornerà a prevalere il sole, con condizioni stabili e clima pienamente estivo.

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