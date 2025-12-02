A Borgosesia quella di mercoledì 3 dicembre sarà una giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti e da deboli piogge persistenti, con un accumulo stimato attorno ai 5 mm. Le temperature si manterranno su valori tipicamente tardo-autunnali, oscillando tra una minima di 5°C e una massima di 9°C, mentre lo zero termico sarà posizionato attorno ai 1478 metri. La causa è un’ampia area di bassa pressione che ingloba il Nord-Ovest, portando instabilità su tutti i settori.

Mattino: nuvole compatte e prime precipitazioni

La mattinata si aprirà sotto un cielo totalmente coperto, con umidità elevata e piogge deboli che interesseranno la città fin dalle prime ore. I venti soffieranno in modo moderato da Nord-Nordovest, contribuendo a una sensazione di freddo aumentata rispetto ai valori termici reali.

Pomeriggio: piogge deboli ma continue e atmosfera umida

Nel pomeriggio il quadro meteorologico non cambierà significativamente: il cielo resterà molto nuvoloso, con precipitazioni leggere ma costanti. I venti ruoteranno da Nord-Nordest, attenuando la loro intensità. Le temperature saliranno leggermente verso la massima di giornata, attestandosi intorno ai 9°C senza particolari variazioni.

Sera: cedimento del fronte e pioviggini residue

In serata la nuvolosità rimarrà estesa e compatta, ma le precipitazioni tenderanno gradualmente a indebolirsi, lasciando spazio a condizioni più stabili verso la notte. L’umidità resterà però molto elevata, creando un’atmosfera tipica delle fasi perturbate invernali. Nessuna allerta meteo risulta attiva.

Tendenza meteo

Giovedì 4 dicembre: attese ancora piogge leggere, con cieli prevalentemente coperti.

attese ancora piogge leggere, con cieli prevalentemente coperti. Venerdì 5 dicembre: condizioni variabili, con schiarite intermittenti alternate a nuovi annuvolamenti.

condizioni variabili, con schiarite intermittenti alternate a nuovi annuvolamenti. Sabato 6 dicembre: situazione in miglioramento, con nubi sparse e rischio pioggia ridotto.

