BORGOSESIA – Il primo sabato di ottobre inizierà a Borgosesia sotto il segno della variabilità, ma con un’evoluzione gradualmente più favorevole nel corso della giornata. Le nubi saranno maggiormente presenti durante la mattinata, alternate a qualche apertura, mentre con il passare delle ore la copertura tenderà progressivamente ad attenuarsi. In serata sono attesi cieli poco o parzialmente nuvolosi. Nonostante le infiltrazioni umide che continueranno a interessare il Nord-Ovest, sulla città e sulla bassa Valsesia non sono previste piogge. Le temperature oscilleranno tra una minima di 13°C e una massima di 23°C, con una discreta escursione termica tra le prime ore e il pomeriggio.

Mattino: Borgosesia si sveglia tra nubi e schiarite

La prima parte di sabato sarà quella maggiormente caratterizzata dalla variabilità. Il cielo si presenterà con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto atmosferico comunque tranquillo. Le infiltrazioni umide continueranno a favorire una certa presenza di nuvolosità sul Piemonte settentrionale e sulle aree alpine e pedemontane. A Borgosesia, tuttavia, le nubi non saranno associate a fenomeni significativi e la mattinata resterà asciutta. La temperatura minima sarà di 13°C, rendendo il risveglio decisamente più fresco rispetto alle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli da Nord-Nordovest, senza rinforzi degni di nota.

Pomeriggio: la nuvolosità inizia ad attenuarsi

Con il passare delle ore la situazione tenderà gradualmente a migliorare. Le nubi continueranno a essere presenti, ma lasceranno sempre più spazio alle schiarite, rendendo il pomeriggio più luminoso rispetto alla prima parte della giornata. La temperatura salirà sensibilmente fino a raggiungere una massima di 23°C, mantenendo condizioni ancora miti per l’inizio di ottobre. Il vento cambierà direzione e nel pomeriggio soffierà debole da Sud. Anche durante le ore centrali non sono previste precipitazioni, con una situazione meteorologica che resterà quindi favorevole alle attività all’aperto.

Sera: cieli poco o parzialmente nuvolosi

Sarà soprattutto verso sera che l’evoluzione della giornata diventerà più evidente. La nuvolosità tenderà infatti a ridursi ulteriormente, lasciando Borgosesia sotto un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Dopo un avvio più incerto, il sabato dovrebbe quindi terminare con condizioni più aperte. Non è previsto l’arrivo di nuove precipitazioni e il quadro resterà stabile anche nelle ore serali. La temperatura diminuirà progressivamente dopo il massimo pomeridiano, riportando condizioni più fresche con l’avvicinarsi della notte.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 4 ottobre: la giornata resterà variabile, con nubi sparse alternate a momenti più aperti nel corso delle ore;

la giornata resterà variabile, con nubi sparse alternate a momenti più aperti nel corso delle ore; Lunedì 5 ottobre: proseguirà una situazione caratterizzata da nuvolosità irregolare e schiarite, senza un cambiamento deciso dello scenario;

proseguirà una situazione caratterizzata da nuvolosità irregolare e schiarite, senza un cambiamento deciso dello scenario; Martedì 6 ottobre: il cielo dovrebbe mantenersi variabile o con nubi sparse, proseguendo la fase dinamica dei giorni precedenti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook