Borgosesia, previsioni meteo del 30 gennaio 2026
Borgosesia, venerdì 30 gennaio stabile e asciutto: cieli poco nuvolosi e clima invernale. Weekend variabile, piogge lunedì.
BORGOSESIA – La giornata di venerdì 30 gennaio a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili, inserite in un contesto regionale segnato da infiltrazioni umide in quota, ma senza fenomeni degni di nota. Sul territorio valsesiano prevarranno cieli poco nuvolosi, con un’atmosfera tipicamente invernale ma nel complesso favorevole alle attività all’aperto. Non sono previste precipitazioni, né risultano allerte meteo attive, confermando un quadro di generale tranquillità atmosferica.
Mattino: cieli poco nuvolosi e aria fredda
Le prime ore della giornata si apriranno con cieli in prevalenza poco nuvolosi, accompagnati da un clima freddo ma asciutto. Le temperature minime si porteranno intorno ai 2°C, valori coerenti con il periodo e tipici delle zone pedemontane della Valsesia. I venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria piuttosto secca, limitando la formazione di nebbie persistenti e favorendo una buona visibilità sin dal mattino.
Pomeriggio: stabilità atmosferica e clima invernale
Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato. Il cielo continuerà a presentarsi poco nuvoloso, con nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto lungo i rilievi circostanti. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 1242 metri, segnale di una massa d’aria fredda ma stabile anche in quota. I venti, sempre deboli, ruoteranno dai quadranti Sud-Sudovest, senza effetti significativi sul tempo.
Sera: lievi addensamenti senza piogge
In serata è atteso un parziale aumento della nuvolosità, con qualche addensamento più compatto, ma il tempo resterà asciutto. Le temperature inizieranno progressivamente a diminuire dopo il tramonto, riportando un clima tipicamente invernale nelle ore notturne.
Tendenza meteo Borgosesia
- Sabato 31 gennaio: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite e clima ancora stabile;
- Domenica 1 febbraio: tempo soleggiato, grazie a un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, ideale per attività all’aperto;
- Lunedì 2 febbraio: possibile peggioramento con piogge, in un contesto atmosferico più umido e dinamico.
Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook