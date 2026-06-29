BORGOSESIA – Dopo diversi giorni caratterizzati da un caldo intenso e da condizioni pienamente estive, il meteo di Borgosesia per martedì 30 giugno mostra i primi segnali di un lieve cambiamento. L’alta pressione continuerà a garantire temperature elevate e un clima tipicamente estivo, ma il suo progressivo indebolimento favorirà lo sviluppo di addensamenti nuvolosi nelle ore centrali della giornata, associati a qualche debole pioggia. I fenomeni saranno comunque di scarsa entità e non comprometteranno l’andamento generale della giornata, che si concluderà con un nuovo miglioramento. Resta inoltre presente l’allerta afa, a causa delle temperature elevate e dell’umidità in aumento.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima già molto caldo

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su Borgosesia e sulla Valsesia. Le temperature saranno già elevate fin dalle prime ore, con una minima di 22°C, mentre i venti soffieranno deboli da Est-Sudest, mantenendo condizioni generalmente stabili. Il caldo inizierà rapidamente a farsi sentire, soprattutto nelle aree urbane.

Pomeriggio: aumentano le nubi con qualche debole pioggia

Nel corso delle ore centrali il sole lascerà spazio a nuvolosità più compatta, favorita dall’ingresso di correnti leggermente più umide. In questo contesto potranno verificarsi brevi e deboli piovaschi, con accumuli molto contenuti, stimati intorno a 0,6 millimetri. La temperatura massima raggiungerà comunque i 32°C, mantenendo elevata la sensazione di caldo anche a causa dell’afa. I venti diventeranno moderati da Sudest, senza apportare un significativo refrigerio.

Sera: rapido miglioramento e schiarite

Con il passare delle ore serali le precipitazioni tenderanno rapidamente a esaurirsi. Il cielo tornerà progressivamente sereno o poco nuvoloso, regalando una serata più stabile e gradevole. Lo zero termico, previsto intorno ai 4.240 metri, conferma la presenza di aria molto calda anche in quota.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 1 luglio: la giornata sarà più variabile, con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali;

la giornata sarà più variabile, con la possibilità di rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali; Giovedì 2 luglio: ritorno del bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature ancora elevate;

ritorno del bel tempo, con cieli prevalentemente sereni e temperature ancora elevate; Venerdì 3 luglio: l’alta pressione tornerà a consolidarsi garantendo una giornata soleggiata e stabile, ideale per le attività all’aperto.

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