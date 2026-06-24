BORGOSESIA – L’estate entra sempre più nel vivo in Valsesia e nel Borgosesiano. La giornata di giovedì 25 giugno sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continua a dominare il Nord Italia. Le temperature si manterranno elevate e il disagio provocato dall’afa sarà uno degli elementi principali della giornata. Non sono previste precipitazioni sul territorio cittadino e nelle aree circostanti, mentre qualche addensamento nuvoloso interesserà soprattutto le zone alpine nelle ore più calde.

Mattino: cielo sereno e clima già caldo

Le prime ore della giornata vedranno cieli poco nuvolosi o sereni su Borgosesia e gran parte della Valsesia. Il sole sarà protagonista fin dalle prime ore del mattino e contribuirà a un rapido aumento delle temperature. La minima si attesterà intorno ai 23°C, valore piuttosto elevato per il periodo e indice di una notte particolarmente mite. I venti saranno deboli da Nordovest, senza particolari effetti sul comfort climatico.

Pomeriggio: sole prevalente e massime fino a 34 gradi

Nel corso del pomeriggio il quadro meteorologico resterà sostanzialmente invariato. Su Borgosesia domineranno ancora ampie schiarite e sole diffuso, mentre qualche sviluppo nuvoloso interesserà soprattutto i rilievi alpini più settentrionali e occidentali. La temperatura massima raggiungerà i 34°C, con una sensazione di caldo accentuata dall’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera. Per questo motivo rimane attiva l’allerta afa, che invita soprattutto anziani, bambini e persone fragili a limitare l’esposizione nelle ore più calde. I venti ruoteranno da sud e diventeranno moderati nel pomeriggio, contribuendo solo marginalmente ad attenuare la sensazione di calore.

Sera: qualche nube in più ma nessun rischio pioggia

Durante la serata aumenteranno leggermente le nubi, soprattutto verso le aree montane e pedemontane della Valsesia, ma senza conseguenze sul fronte delle precipitazioni. A Borgosesia il tempo resterà asciutto e stabile, con temperature ancora elevate anche dopo il tramonto. Lo zero termico oltre i 4.500 metri (4516 metri) conferma la presenza di una massa d’aria molto calda in quota.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 26 giugno: la giornata si presenterà ancora poco nuvolosa e stabile, con ampie schiarite e temperature sempre estive. Non sono attese precipitazioni;

la giornata si presenterà ancora poco nuvolosa e stabile, con ampie schiarite e temperature sempre estive. Non sono attese precipitazioni; Sabato 27 giugno: scenario praticamente invariato: sole prevalente, qualche nube innocua nelle ore più calde e valori termici ancora superiori alla media stagionale;

scenario praticamente invariato: sole prevalente, qualche nube innocua nelle ore più calde e valori termici ancora superiori alla media stagionale; Domenica 28 giugno: il fine settimana si concluderà con condizioni prevalentemente soleggiate. Il caldo resterà protagonista e non si segnalano cambiamenti significativi sul fronte meteorologico.

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