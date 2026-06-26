BORGOSESIA – Il meteo di Borgosesia per venerdì 27 giugno conferma una fase pienamente estiva dominata da condizioni stabili, cieli poco nuvolosi e temperature elevate. Il Piemonte settentrionale resta sotto l’influenza di un campo di alta pressione ben strutturato, che garantisce assenza di precipitazioni ma anche un progressivo aumento del disagio legato all’afa. La giornata si presenterà nel complesso molto soleggiata, con valori termici tipici delle fasi più intense dell’estate: la temperatura massima raggiungerà i 34°C, mentre la minima non scenderà sotto i 25°C, confermando una notte tropicale diffusa anche in Valsesia.

Mattino: cielo sereno e prime ore già molto calde

La giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi o sereni, in un contesto atmosferico stabile e asciutto su tutto il territorio di Borgosesia e della Valsesia. Le temperature mattutine saranno già elevate, segno di una massa d’aria calda ormai consolidata sulla regione. I venti si presenteranno moderati da Nord-Nordovest, senza però riuscire a mitigare la sensazione di caldo. Il contesto sarà ideale per attività all’aperto nelle prime ore, prima che il caldo diventi più intenso nel corso della giornata.

Pomeriggio: picco del caldo e afa protagonista

Nel corso del pomeriggio si registrerà il momento più critico della giornata. Le temperature raggiungeranno il valore massimo di 34°C, mentre l’aria calda e relativamente umida contribuirà a un netto aumento della sensazione di afa intensa, segnalata anche nei bollettini meteo. I venti ruoteranno da Sud, mantenendosi moderati e incapaci di portare un reale ricambio d’aria. Il cielo resterà generalmente stabile, con solo qualche velatura innocua sui rilievi alpini.

Sera: clima ancora caldo e cielo stabile

La serata su Borgosesia si manterrà nel segno della stabilità atmosferica. Non sono previste piogge e il cielo resterà in gran parte poco nuvoloso, con qualche addensamento possibile sui settori montani. Le temperature scenderanno lentamente, mantenendosi comunque su valori elevati anche dopo il tramonto. Il quadro conferma una persistente sensazione di caldo notturno, tipica delle fasi anticicloniche più intense.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 28 giugno: aumento della variabilità atmosferica, con alternanza tra sole e nubi e possibili temporali pomeridiani sui rilievi;

aumento della variabilità atmosferica, con alternanza tra sole e nubi e possibili temporali pomeridiani sui rilievi; Lunedì 29 giugno: condizioni più instabili, con sviluppo di rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane e serali;

condizioni più instabili, con sviluppo di rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane e serali; Martedì 30 giugno: ritorno a condizioni più stabili con cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate, ma più gradevoli.

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