BORGOSESIA – La giornata di venerdì 26 giugno sarà caratterizzata da condizioni tipicamente estive su Borgosesia e in tutta la Valsesia. L’alta pressione continuerà a dominare lo scenario meteorologico del Nord Italia, garantendo tempo stabile, precipitazioni assenti e temperature decisamente elevate. Il dato più significativo sarà ancora una volta il caldo: il termometro raggiungerà infatti i 34°C nelle ore più calde, mentre la minima si attesterà attorno ai 23°C. Persiste inoltre l’allerta afa, con una sensazione di calore accentuata soprattutto nel pomeriggio e nelle aree più urbanizzate. Lo zero termico salirà fino a 4597 metri, confermando la presenza di una massa d’aria particolarmente calda anche in quota.

Mattino: sole prevalente e clima già caldo dalle prime ore

La giornata inizierà con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite su tutto il territorio di Borgosesia. Le prime ore saranno caratterizzate da un’atmosfera stabile e da una ventilazione debole proveniente da nord-ovest. Le temperature aumenteranno rapidamente dopo l’alba, portandosi già in tarda mattinata su valori superiori alle medie del periodo. Le condizioni risulteranno ideali per chi deve svolgere attività all’aperto nelle ore meno calde della giornata.

Pomeriggio: picco del caldo e afa in aumento

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena meteorologica, accompagnato da qualche modesto annuvolamento senza alcuna conseguenza sul fronte delle precipitazioni. Le temperature raggiungeranno i 34 gradi, mentre l’umidità contribuirà ad aumentare la percezione del caldo. I venti ruoteranno gradualmente dai quadranti meridionali, provenendo da Sud-Sudest, mantenendosi comunque moderati. Sulle aree alpine e prealpine circostanti sarà possibile osservare una maggiore variabilità nuvolosa, ma senza effetti diretti sulla città.

Sera: condizioni stabili e clima ancora mite

Anche durante le ore serali il tempo resterà stabile. Il cielo si presenterà poco nuvoloso e le temperature diminuiranno lentamente, mantenendosi comunque elevate per il periodo. La sensazione di afa potrebbe persistere anche dopo il tramonto, rendendo la notte particolarmente mite. Non sono attese precipitazioni né fenomeni temporaleschi sulla Valsesia.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 27 giugno: la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate. Il caldo continuerà a farsi sentire, ma senza particolari variazioni rispetto a venerdì.

la giornata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi e temperature ancora elevate. Il caldo continuerà a farsi sentire, ma senza particolari variazioni rispetto a venerdì. Domenica 28 giugno: l’atmosfera potrebbe diventare più instabile. Sono possibili episodi temporaleschi locali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, pur in un contesto ancora generalmente estivo;

l’atmosfera potrebbe diventare più instabile. Sono possibili episodi temporaleschi locali, soprattutto tra il pomeriggio e la sera, pur in un contesto ancora generalmente estivo; Lunedì 29 giugno: torneranno condizioni prevalentemente poco nuvolose, con temperature sempre elevate ma accompagnate da una maggiore variabilità rispetto ai giorni precedenti.

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