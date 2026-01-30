BORGOSESIA – La giornata di venerdì 30 gennaio a Borgosesia sarà caratterizzata da condizioni meteo complessivamente stabili, con nubi sparse alternate a schiarite e un contesto atmosferico tipicamente invernale. Non sono previste precipitazioni e, con il passare delle ore, il cielo tenderà a rasserenarsi soprattutto in serata, favorendo un miglioramento più deciso. Secondo le ultime proiezioni, Borgosesia vivrà una giornata asciutta, pur in un contesto inizialmente variabile. La presenza di correnti umide in progressivo indebolimento favorirà una nuvolosità irregolare, alternata a momenti di cielo parzialmente sereno. L’assenza di fenomeni rilevanti rende il quadro meteo tranquillo, senza particolari criticità per la circolazione o le attività quotidiane.

Mattino: nubi irregolari e clima freddo

Nelle prime ore della giornata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse in transito e qualche timida schiarita. Le temperature minime scenderanno fino a 0°C, favorendo un clima freddo, specie nelle zone più ombreggiate e nelle aree rurali. I venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere l’aria piuttosto secca, mentre lo zero termico si attesterà attorno ai 1043 metri, segnalando un contesto pienamente invernale.

Pomeriggio: variabilità ma senza precipitazioni

Nel corso del pomeriggio proseguirà una nuvolosità irregolare, con alternanza tra nubi e schiarite. Le condizioni resteranno asciutte, senza rischio di pioggia o neve sul fondovalle. La temperatura massima raggiungerà i 6°C, valori in linea con le medie stagionali. I venti, deboli, ruoteranno dai quadranti Sud-Sudest, senza effetti significativi sul tempo percepito.

Sera: ampie schiarite e rasserenamenti

In serata è atteso un miglioramento più evidente, con ampie schiarite e cieli in progressivo rasserenamento. Il calo termico sarà rapido dopo il tramonto, favorendo nuovamente un clima freddo. Nessuna allerta meteo è attiva per Borgosesia e il territorio valsesiano.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 1 febbraio: tempo soleggiato e stabile, con clima freddo al mattino;

tempo soleggiato e stabile, con clima freddo al mattino; Lunedì 2 febbraio: peggioramento con piogge in arrivo;

peggioramento con piogge in arrivo; Martedì 3 febbraio: condizioni instabili, con ulteriori precipitazioni.

