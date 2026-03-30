BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di martedì 31 marzo sarà dominata da un campo di alta pressione, garanzia di tempo stabile, cielo sereno e assenza di precipitazioni. Tuttavia, il quadro meteo sarà reso più movimentato dalla presenza di venti forti settentrionali, che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori tipici di fine marzo, con una massima di 13°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1458 metri, segnale di aria ancora piuttosto fresca in quota.

Mattino: sole pieno ma con vento forte da Nord

La mattinata si aprirà con cieli completamente sereni o poco nuvolosi, in un contesto di ottima visibilità su tutto il territorio. A dominare la scena saranno i venti forti da Nord, che potranno risultare particolarmente intensi nelle zone più esposte. La percezione del freddo sarà quindi accentuata rispetto ai valori reali, soprattutto nelle prime ore del giorno. La presenza di una allerta meteo per vento invita alla prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto.

Pomeriggio: clima stabile e ventilazione sostenuta

Nel corso del pomeriggio non sono attesi cambiamenti significativi: il tempo resterà soleggiato e asciutto, con assenza totale di precipitazioni. Le temperature raggiungeranno il picco massimo giornaliero intorno ai 13°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità, disponendosi da Nord-Nordest. Il contesto rimarrà quindi stabile ma ventilato, con un clima gradevole ma non completamente primaverile a causa delle raffiche.

Sera: condizioni serene e attenuazione graduale del vento

In serata il quadro meteorologico si manterrà stabile e sereno, con cieli limpidi e senza fenomeni. I venti, pur restando presenti, tenderanno a una lieve attenuazione, pur mantenendo una componente settentrionale. Le temperature scenderanno rapidamente verso i valori minimi, riportandosi intorno ai 4°C, con un clima fresco ma asciutto.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 1 aprile: giornata ancora stabile e soleggiata, con cieli sereni e temperature in lieve aumento nelle ore centrali. La ventilazione sarà in attenuazione;

giornata ancora stabile e soleggiata, con cieli sereni e temperature in lieve aumento nelle ore centrali. La ventilazione sarà in attenuazione; Giovedì 2 aprile: condizioni ampiamente soleggiate, con clima più mite e assenza di fenomeni, ideale per attività all’aperto;

condizioni ampiamente soleggiate, con clima più mite e assenza di fenomeni, ideale per attività all’aperto; Venerdì 3 aprile: prosegue la fase anticiclonica, con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi, accompagnati da temperature gradevoli.

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