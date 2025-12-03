La giornata di domani, 4 dicembre, a Borgosesia sarà caratterizzata da un’atmosfera tipicamente tardo-autunnale, con cieli molto nuvolosi o coperti e la presenza di deboli piogge diffuse fin dalle prime ore. Le precipitazioni rimarranno deboli, ma frequenti, per poi attenuarsi gradualmente verso sera. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima di 9°C e una minima di 5°C, mentre lo zero termico sarà collocato attorno ai 1478 metri. Secondo il commento del previsore Nord Ovest, la regione continua a essere interessata da un’area di bassa pressione che porterà instabilità su tutti i settori, con piogge e nevicate sparse sulle zone alpine.

Mattino: nubi compatte e prime precipitazioni

Il mattino a Borgosesia si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti e le prime deboli piogge, previste in particolare nelle ore iniziali della giornata. Il vento soffierà moderato da Nord-Nordovest, contribuendo alla sensazione di freddo umido tipica delle giornate grigie di inizio dicembre. Non sono previste schiarite: l’umidità rimarrà alta e le temperature si manterranno vicine ai 5–6°C.

Pomeriggio: piogge sparse e atmosfera uggiosa

Nel corso del pomeriggio l’instabilità proseguirà con piogge deboli ma intermittenti, senza particolari intensificazioni. Il cielo resterà compatto e grigio, mentre le temperature raggiungeranno i 9°C senza variazioni significative. I venti tenderanno a calare, risultando deboli da Nord-Nordest, e lo scenario meteorologico continuerà a mostrare una prevalente umidità diffusa. Sulle aree alpine non lontane dalla Valsesia, invece, non si escludono nevicate deboli, in particolare sulle quote più alte.

Sera: attenuazione dei fenomeni e primi segnali di miglioramento

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno gradualmente ad attenuarsi fino a esaurirsi. La nuvolosità potrebbe iniziare a ridursi, ma senza lasciare spazio a schiarite significative. La stabilizzazione definitiva è attesa per la giornata successiva. Nessuna allerta meteo risulta attiva per il territorio comunale.

Tendenza meteo

Venerdì 5 dicembre: condizioni variabili, con alternanza tra nubi sparse e locali schiarite. Bassa probabilità di precipitazioni.

condizioni variabili, con alternanza tra nubi sparse e locali schiarite. Bassa probabilità di precipitazioni. Sabato 6 dicembre: netto miglioramento, con cielo soleggiato e atmosfera più asciutta.

netto miglioramento, con cielo soleggiato e atmosfera più asciutta. Domenica 7 dicembre: prosegue la fase stabile, con tempo soleggiato o poco nuvoloso e clima più gradevole nelle ore centrali.

