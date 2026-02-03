Borgosesia, previsioni meteo del 4 febbraio 2026
Borgosesia sotto le nubi mercoledì con piogge deboli, ma migliora in serata. Variabilità fino a venerdì, sole sabato.
BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 4 febbraio a Borgosesia sarà ancora caratterizzata dagli ultimi effetti di una circolazione depressionaria in attenuazione, responsabile di cieli molto nuvolosi o coperti e di deboli piogge, soprattutto nella prima parte della giornata. Con il passare delle ore, tuttavia, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite in arrivo dalla sera. Il contesto atmosferico resta influenzato da una struttura ciclonica in progressivo indebolimento, che nelle prime ore del giorno continuerà a favorire precipitazioni deboli e sparse. Dalla seconda parte della giornata la pressione tenderà lentamente a risalire, determinando condizioni più asciutte e un miglioramento più evidente in serata.
Mattino: cielo coperto e piogge deboli
Al mattino su Borgosesia prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli e intermittenti. Gli accumuli saranno contenuti, con un quantitativo complessivo atteso intorno ai 2 millimetri. Le temperature minime si attesteranno sui 3°C, mentre lo zero termico, posizionato a circa 1266 metri, consentirà nevicate sulle Alpi a quote medio-alte. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima freddo e umido.
Pomeriggio: nuvolosità persistente ma fenomeni in attenuazione
Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà compatta, ma le precipitazioni tenderanno a indebolirsi gradualmente, diventando sempre più sporadiche. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, mentre i venti si disporranno dai quadranti Est-Nordest, mantenendosi moderati. Il contesto atmosferico resterà grigio, ma senza fenomeni di rilievo.
Sera: miglioramento e schiarite
In serata è atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteo, con assorbimento delle piogge e schiarite sempre più ampie, che favoriranno una notte più asciutta e stabile.
Tendenza meteo Borgosesia
- Giovedì 5 febbraio: variabilità, con possibili piogge leggere;
- Venerdì 6 febbraio: tempo ancora incerto, alternanza tra nubi e brevi schiarite;
- Sabato 7 febbraio: soleggiato e più stabile.
