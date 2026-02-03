BORGOSESIA – La giornata di mercoledì 4 febbraio a Borgosesia sarà ancora caratterizzata dagli ultimi effetti di una circolazione depressionaria in attenuazione, responsabile di cieli molto nuvolosi o coperti e di deboli piogge, soprattutto nella prima parte della giornata. Con il passare delle ore, tuttavia, si assisterà a un graduale miglioramento, con schiarite in arrivo dalla sera. Il contesto atmosferico resta influenzato da una struttura ciclonica in progressivo indebolimento, che nelle prime ore del giorno continuerà a favorire precipitazioni deboli e sparse. Dalla seconda parte della giornata la pressione tenderà lentamente a risalire, determinando condizioni più asciutte e un miglioramento più evidente in serata.

Mattino: cielo coperto e piogge deboli

Al mattino su Borgosesia prevarranno cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli e intermittenti. Gli accumuli saranno contenuti, con un quantitativo complessivo atteso intorno ai 2 millimetri. Le temperature minime si attesteranno sui 3°C, mentre lo zero termico, posizionato a circa 1266 metri, consentirà nevicate sulle Alpi a quote medio-alte. I venti moderati da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere un clima freddo e umido.

Pomeriggio: nuvolosità persistente ma fenomeni in attenuazione

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà compatta, ma le precipitazioni tenderanno a indebolirsi gradualmente, diventando sempre più sporadiche. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, mentre i venti si disporranno dai quadranti Est-Nordest, mantenendosi moderati. Il contesto atmosferico resterà grigio, ma senza fenomeni di rilievo.

Sera: miglioramento e schiarite

In serata è atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteo, con assorbimento delle piogge e schiarite sempre più ampie, che favoriranno una notte più asciutta e stabile.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 5 febbraio: variabilità, con possibili piogge leggere;

variabilità, con possibili piogge leggere; Venerdì 6 febbraio: tempo ancora incerto, alternanza tra nubi e brevi schiarite;

tempo ancora incerto, alternanza tra nubi e brevi schiarite; Sabato 7 febbraio: soleggiato e più stabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook