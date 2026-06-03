Borgosesia, previsioni meteo del 4 giugno 2026
A Borgosesia domani nubi in aumento e prime piogge dal pomeriggio, con peggioramento più marcato in serata
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