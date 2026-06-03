BORGOSESIA – A Borgosesia la giornata di giovedì 4 giugno inizierà con condizioni ancora discrete, ma sarà segnata da un progressivo peggioramento. I cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con nuvolosità in aumento dal pomeriggio e l’arrivo di deboli piogge, destinate a intensificarsi in serata. Sono attesi complessivamente 11 millimetri di pioggia, con temperatura massima di 24°C e minima di 15°C. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3388 metri.

Mattino: tempo ancora discreto e nubi in aumento

La mattinata sarà caratterizzata da cieli poco nuvolosi, con un contesto inizialmente stabile. Le temperature si manterranno fresche nelle prime ore, attorno ai 15°C, mentre i venti saranno deboli dai quadranti orientali. Il tempo resterà asciutto, ma con segnali di graduale cambiamento.

Pomeriggio: arrivano le prime piogge

Nel pomeriggio la nuvolosità diventerà più compatta e aumenterà il rischio di precipitazioni. Sono previste deboli piogge, con circa 1,9 mm indicati nella fascia pomeridiana dal bollettino allegato. La temperatura toccherà i 24°C, mentre i venti diventeranno moderati da Est-Sudest.

Sera: peggioramento più evidente

In serata il peggioramento sarà più marcato, con piogge in intensificazione e possibili rovesci. Il PDF segnala per la sera circa 9,2 mm di precipitazioni, con temperatura in calo verso i 18°C e umidità elevata. Non sono comunque presenti allerte meteo.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 5 giugno: rapido miglioramento dopo le piogge della notte, con ampie schiarite dal mattino e temperature gradevoli attorno ai 24°C.

Sabato 6 giugno: nuova fase leggermente instabile, con qualche pioggia tra notte e mattino e variabilità nel resto della giornata.

Domenica 7 giugno: ritorno del bel tempo con sole prevalente e temperature in aumento fino a 27°C, in un contesto più stabile e tipicamente estivo.