BORGOSESIA – Il meteo a Borgosesia conferma per domani, giovedì 3 settembre, una giornata ancora pienamente estiva. L’alta pressione continuerà a mantenere condizioni di stabilità atmosferica sul territorio, con cielo sereno e temperature elevate nelle ore centrali. La giornata sarà caratterizzata da sole splendente per l’intero arco delle 24 ore, senza precipitazioni previste. La temperatura minima scenderà fino a 18°C, mentre la massima raggiungerà 30°C. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti settentrionali e successivamente da Sud. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cielo sereno e temperature in aumento

La giornata inizierà con condizioni decisamente favorevoli. Su Borgosesia e nelle aree circostanti prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, senza fenomeni atmosferici. Dopo una notte relativamente fresca, con una minima prevista di 18°C, le temperature inizieranno rapidamente a salire con il ritorno del sole. I venti saranno deboli da Nord, senza particolari rinforzi. Il quadro del mattino sarà dunque quello di una giornata stabile, con una ventilazione contenuta e un’atmosfera limpida.

Pomeriggio: sole protagonista e massima di 30°C

Nelle ore centrali il sole continuerà a dominare il cielo. La temperatura raggiungerà il suo valore massimo, pari a 30°C, riportando sul territorio valsesiano condizioni tipicamente estive. Anche durante il pomeriggio non sono attese precipitazioni. La ventilazione resterà debole, ma tenderà a provenire dai quadranti meridionali, con venti da Sud. L’assenza di nubi significative e di fenomeni contribuirà a rendere il pomeriggio particolarmente stabile, con condizioni favorevoli per le attività all’aperto.

Sera: ancora stabile e cielo sereno

Il bel tempo proseguirà anche nelle ore serali. Dopo il picco termico pomeridiano, le temperature inizieranno a diminuire gradualmente, mentre il cielo resterà sereno o poco nuvoloso. Non sono previste piogge e non emergono elementi che facciano pensare a un peggioramento nel corso della serata. La ventilazione rimarrà debole.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 4 settembre: la fase di stabilità proseguirà, con tempo soleggiato e condizioni favorevoli sul territorio di Borgosesia;

la fase di stabilità proseguirà, con tempo soleggiato e condizioni favorevoli sul territorio di Borgosesia; Sabato 5 settembre: anche il primo giorno del weekend sarà caratterizzato da prevalenza di sole, senza indicazioni di un significativo peggioramento;

anche il primo giorno del weekend sarà caratterizzato da prevalenza di sole, senza indicazioni di un significativo peggioramento; Domenica 6 settembre: la tendenza resta positiva, con condizioni ancora soleggiate e un quadro atmosferico stabile.

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