BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di giovedì 5 marzo 2026 delineano una giornata nel complesso stabile e gradevole, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e solo una temporanea variabilità nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo sul territorio della Valsesia. Le temperature si manterranno su valori tipici di inizio marzo: minima di 6°C e massima di 14°C, con un’escursione termica moderata tra mattino e pomeriggio. Lo zero termico si attesterà a 1957 metri, in linea con il quadro meteorologico del Nord Ovest.

Mattino: cielo sereno o poco nuvoloso sulla Valsesia

La giornata si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su Borgosesia e dintorni. Le correnti umide che nei giorni scorsi hanno interessato il Piemonte andranno progressivamente attenuandosi, lasciando spazio a una maggiore stabilità atmosferica. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, mantenendo un’atmosfera fresca ma asciutta nelle prime ore del giorno. La temperatura minima si attesterà intorno ai 6°C, con aria frizzante soprattutto nelle aree più vicine al fiume Sesia.

Ore centrali: variabilità senza precipitazioni

Nel corso della tarda mattinata e del primo pomeriggio potrà svilupparsi una temporanea variabilità, con il passaggio di qualche nube in più, in particolare lungo i rilievi e nelle zone pedemontane. Si tratterà tuttavia di una copertura irregolare e senza fenomeni associati: non sono previste piogge né rovesci. I venti tenderanno a disporsi moderati da Sudest nelle ore pomeridiane, favorendo un lieve rimescolamento dell’aria. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, rendendo il clima nel complesso mite e piacevole.

Sera: schiarite più ampie e stabilità

In serata il quadro meteorologico tenderà a migliorare ulteriormente, con ampie schiarite e rasserenamenti diffusi. Il commento del previsore per il Nord Ovest sottolinea come le correnti umide siano in fase di smorzamento, favorendo condizioni più stabili e cieli più limpidi. Anche nelle ore notturne il tempo resterà asciutto, con un contesto ideale per chi si sposterà lungo le principali arterie della valle. Lo zero termico intorno ai 1950 metri conferma un quadro termico relativamente stabile sulle Alpi settentrionali. Sui rilievi della Valsesia si alterneranno nubi e schiarite, con tendenza a rasserenamenti più ampi dalla sera.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile, con cielo sereno su Borgosesia e temperature in lieve aumento;

giornata soleggiata e stabile, con cielo sereno su Borgosesia e temperature in lieve aumento; Sabato 7 marzo: condizioni anticicloniche e sole prevalente, clima mite nelle ore centrali;

condizioni anticicloniche e sole prevalente, clima mite nelle ore centrali; Domenica 8 marzo: ancora tempo soleggiato e asciutto, ideale per escursioni e attività all’aperto in valle.

