La giornata di sabato 6 dicembre 2025 a Borgosesia sarà caratterizzata da un contesto di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continua a proteggere il Nord-Ovest. I cieli si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali, con una minima di 2°C e una massima di 11°C, mentre lo zero termico salirà attorno ai 1875 metri, indice di atmosfera stabile e asciutta. I venti saranno deboli al mattino e assenti nel pomeriggio, contribuendo a un clima tranquillo e privo di disturbi.

Mattino: cielo poco nuvoloso e aria frizzante

Il mattino a Borgosesia si aprirà con cieli poco nuvolosi e un’aria limpida tipicamente invernale. Il termometro si attesterà attorno ai 2°C, con possibili leggere brinate nelle zone più fredde del territorio. I venti deboli da Nordovest non influiranno in modo significativo sulla percezione delle temperature, che resteranno comunque rigide. Nessuna precipitazione è prevista nelle prime ore del giorno, permettendo spostamenti e attività senza alcun disagio.

Pomeriggio: stabilità atmosferica e temperature in rialzo

Nel pomeriggio il clima resterà stabile, con ampi spazi di sereno alternati a sottili nubi alte. La temperatura massima raggiungerà circa 11°C, un valore fresco ma piuttosto gradevole se accompagnato dal sole. I venti diverranno assenti, consolidando una sensazione di calma atmosferica. Il quadro complessivo sarà ideale per attività all’aperto, passeggiate e spostamenti.

Sera: velature e clima freddo ma asciutto

In serata potranno transitare innocue velature, senza però modificare il quadro meteo che rimarrà pienamente stabile. Le temperature torneranno a scendere rapidamente, riportandosi verso i 4–5°C, con ulteriore calo nelle ore notturne. Il rischio di pioggia rimane assente, e le condizioni del cielo risulteranno generalmente serene o lievemente velate.

Tendenza meteo

Domenica 7 dicembre: giornata serena o poco nuvolosa, clima asciutto e freddo al mattino.

giornata serena o poco nuvolosa, clima asciutto e freddo al mattino. Lunedì 8 dicembre: condizioni stabili, con possibili nubi sparse ma senza precipitazioni.

condizioni stabili, con possibili nubi sparse ma senza precipitazioni. Martedì 9 dicembre: ancora tempo stabile, sole prevalente e temperature in lieve rialzo durante il giorno.

