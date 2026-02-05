BORGOSESIA – Venerdì 6 febbraio 2026, la città di Borgosesia vivrà una giornata in prevalenza poco nuvolosa, con nubi sparse al mattino e precipitazioni previste solo nella notte precedente, accumulo stimato di circa 4mm. Le temperature varieranno tra una massima di 11°C e una minima di 4°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1521 metri. I venti saranno deboli al mattino da Nordovest, e moderati al pomeriggio da Sud-Sudovest, senza creare disagio. Nessuna allerta meteo è attiva.

Mattino: nubi sparse e prime schiarite

La giornata inizierà con nubi sparse, più presenti sulle zone pedemontane. La temperatura minima toccherà 4°C, con venti deboli da Nordovest, che non influiranno sul comfort percepito. La pressione in aumento favorirà un graduale diradamento della nuvolosità, riducendo la possibilità di foschia o umidità persistente. Le condizioni saranno ideali per attività all’aperto o spostamenti nelle prime ore del giorno.

Pomeriggio: ampie schiarite e stabilità

Nel pomeriggio le nuvole tenderanno a diradarsi ulteriormente, lasciando spazio a ampie schiarite sulle pedemontane e pianure circostanti. La temperatura massima raggiungerà 11°C, mentre i venti moderati da Sud-Sudovest favoriranno una percezione termica più mite. La pressione atmosferica in aumento determinerà uno scenario stabile, ideale per passeggiate, attività sportive o escursioni sui rilievi limitrofi.

Sera: rasserenamenti e condizioni tranquille

In serata, Borgosesia presenterà cieli sereni o poco nuvolosi, con venti moderati da Sud-Sudovest che tenderanno a calare. Le temperature si abbasseranno verso i 5°C, creando condizioni ideali per attività serali all’aperto. La notte sarà tranquilla, senza precipitazioni e con atmosfera stabile, perfetta anche per osservazioni astronomiche o semplici passeggiate.

Tendenza meteo Borgosesia

Sabato 7 febbraio: giornata soleggiata con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature stabili e venti leggeri;

giornata variabile, con alternanza di nuvole e schiarite, senza fenomeni significativi; Lunedì 9 febbraio: cieli con velature sparse, temperature stabili e condizioni generalmente serene.

