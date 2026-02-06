BORGOSESIA – La giornata di sabato 7 febbraio 2026 a Borgosesia sarà caratterizzata da tempo stabile e asciutto, con nubi sparse alternate a schiarite per l’intero arco della giornata. Le infiltrazioni umide in quota aumenteranno la copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni, garantendo condizioni complessivamente tranquille sul territorio della Valsesia.

Mattino: nuvolosità irregolare e temperature invernali

Le prime ore del giorno si apriranno con cieli parzialmente nuvolosi, alternati a schiarite anche ampie, soprattutto verso i settori collinari e pedemontani. Le temperature minime scenderanno fino a 1°C, mantenendo un clima tipicamente invernale, con possibili locali sensazioni di freddo nelle zone più ombreggiate. I venti deboli da Nord-Nordovest favoriranno una buona qualità dell’aria e condizioni di visibilità generalmente buone. Non sono attesi fenomeni di nebbia rilevanti.

Pomeriggio: alternanza di nubi e sole senza fenomeni

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà variabile e discontinua, con ampie pause soleggiate che contribuiranno a un lieve rialzo termico. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, valori in linea con le medie del periodo e sufficienti a rendere il clima gradevole nelle ore centrali della giornata. I venti si manterranno deboli, ruotando progressivamente dai quadranti orientali, senza effetti significativi sul tempo. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1645 metri, indicando una massa d’aria relativamente mite in quota, ma senza conseguenze al suolo.

Sera: rasserenamenti più ampi e tempo stabile

In serata si assisterà a una tendenza a schiarite più ampie, soprattutto dopo il tramonto. Le temperature inizieranno a calare gradualmente, ma senza bruschi abbassamenti.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 8 febbraio: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite; Lunedì 9 febbraio: probabile ritorno della pioggia, associato a un nuovo impulso perturbato;

probabile ritorno della pioggia, associato a un nuovo impulso perturbato; Martedì 10 febbraio: condizioni variabili, con residua instabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook