BORGOSESIA – Sarà un sabato 7 novembre all’insegna della variabilità a Borgosesia, con nubi sparse alternate a schiarite e temperature piuttosto fresche. Nel corso della giornata non sono attese precipitazioni significative, ma qualche debole pioggia potrebbe arrivare durante la notte, con accumuli previsti intorno a 0,6 millimetri. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8°C e una massima di 10°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 1.805 metri. I venti saranno deboli da Sud-Sudest sia al mattino sia nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo risulta attualmente segnalata.

Mattino: nuvole alternate a schiarite e clima fresco

Le prime ore di sabato saranno caratterizzate da una nuvolosità irregolare, con nubi sparse alternate a schiarite. Le infiltrazioni umide in arrivo sul Nord Ovest contribuiranno a mantenere il cielo spesso nuvoloso, ma sulla città non sono previste precipitazioni significative durante la mattinata. Le temperature minime si attesteranno intorno agli 8°C, con un contesto fresco soprattutto nelle prime ore del giorno. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio: cielo variabile e massime di 10°C

Nel corso del pomeriggio la situazione non subirà cambiamenti sostanziali. A Borgosesia continueranno ad alternarsi nuvole e schiarite, con una copertura irregolare e condizioni nel complesso asciutte. La temperatura massima raggiungerà appena i 10°C, mantenendo un clima piuttosto fresco anche nelle ore centrali. La ventilazione resterà debole e proverrà ancora da Sud-Sudest. Non sono segnalati fenomeni meteorologici significativi né allerte per il territorio.

Sera e notte: possibile pioggia debole, accumuli contenuti

Con il passare delle ore la nuvolosità potrà aumentare, lasciando spazio a condizioni più chiuse durante la notte. È proprio nella seconda parte della giornata che si concentra la possibilità di deboli precipitazioni, con accumuli stimati intorno a 0,6 millimetri. Si tratterà di fenomeni molto contenuti, che non dovrebbero determinare particolari criticità. La giornata di sabato si concluderà quindi con un possibile passaggio piovoso, dopo diverse ore caratterizzate da tempo variabile ma sostanzialmente asciutto.

Tendenza meteo Borgosesia

Domenica 8 novembre: condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nuvole e schiarite; Lunedì 9 novembre: ancora tempo variabile, con possibili cambiamenti della copertura nuvolosa;

ancora tempo variabile, con possibili cambiamenti della copertura nuvolosa; Martedì 10 novembre: cielo più nuvoloso, con possibilità di pioggia leggera.

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