BORGOSESIA – La giornata di giovedì 5 febbraio 2026 a Borgosesia sarà caratterizzata da un’evoluzione meteorologica chiara: una prima parte della giornata stabile e con cieli sereni o poco nuvolosi, seguita da un graduale aumento della nuvolosità fino al peggioramento serale, con deboli piogge. Le condizioni rimarranno comunque tranquille, senza allerte meteo attive. Il mattino sarà influenzato da una residua alta pressione, che garantirà condizioni asciutte e visibilità ottimale. Nel corso della giornata, però, l’ingresso di correnti più umide dai quadranti sud-orientali favorirà l’aumento delle nubi e l’arrivo delle prime precipitazioni leggere.

Mattino: cieli sereni o poco nuvolosi

Durante le prime ore della giornata i cieli si presenteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi, favorendo spostamenti e attività all’aperto senza problemi. Le temperature minime scenderanno fino a 2°C, con aria frizzante nelle zone aperte. I venti mattutini saranno deboli da Nordovest, senza impatti significativi sul comfort termico.

Pomeriggio: nubi in aumento e clima mite

Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà a intensificarsi, soprattutto verso le zone pedemontane. Le temperature massime raggiungeranno i 10°C, valori miti per il periodo invernale. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1872 metri, confermando condizioni miti anche in quota. I venti pomeridiani ruoteranno da Sud-Sudest, moderati e in leggero rinforzo.

Sera: cielo coperto e deboli piogge

In serata il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con l’arrivo di deboli piogge e un accumulo complessivo stimato intorno ai 3 millimetri. La rotazione dei venti a Sud-Sudest favorirà la diffusione dei fenomeni, ma senza creare situazioni di allerta. Il peggioramento sarà circoscritto alla sera, con tempo più asciutto nel resto della giornata.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 6 febbraio: tempo variabile con piogge leggere, alternanza di nubi e schiarite;

tempo variabile con piogge leggere, alternanza di nubi e schiarite; Sabato 7 febbraio: giornata variabile, con cielo alternato tra nubi e sole;

giornata variabile, con cielo alternato tra nubi e sole; Domenica 8 febbraio: condizioni soleggiate e più stabili, ideale per attività all’aperto.

