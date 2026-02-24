BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di mercoledì 25 febbraio delineano una giornata stabile ma dinamica dal punto di vista della copertura nuvolosa. Il quadro atmosferico sarà infatti caratterizzato da nubi sparse alternate a schiarite, con una tendenza a ampi rasserenamenti in serata. Non sono previste precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo sul territorio valsesiano. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo: minima di 7°C e massima di 14°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3183 metri, segnale di aria piuttosto temperata in quota.

Mattino: nubi irregolari e clima stabile

La giornata inizierà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, a tratti più compatti soprattutto nelle ore centrali della mattinata. I venti saranno deboli da Sud-Sudest, favorendo condizioni atmosferiche stabili ma con una leggera umidità nei bassi strati. Le temperature si manterranno intorno ai 7-9°C nelle prime ore, senza particolari variazioni. L’assenza di fenomeni garantirà una mattinata tranquilla, ideale per spostamenti e attività all’aperto.

Pomeriggio: alternanza tra nuvole e schiarite

Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentare un’alternanza tra annuvolamenti e aperture, tipica delle fasi di transizione anticiclonica. La temperatura massima raggiungerà i 14°C, rendendo il clima gradevole e relativamente mite per fine febbraio. I venti resteranno deboli da Sud-Sudest, senza rinforzi significativi. Il contesto resterà asciutto per tutta la giornata, con visibilità buona e nessun rischio di precipitazioni.

Sera: correnti secche e rasserenamento deciso

La svolta è attesa in serata, quando l’ingresso di correnti più secche favorirà un rapido diradamento della copertura nuvolosa. Il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso entro la notte, regalando una chiusura di giornata stabile e limpida su Borgosesia e sulla Valsesia. Il rasserenamento potrà favorire un lieve calo termico nelle ore notturne.

Tendenza meteo Borgosesia

Giovedì 26 febbraio: giornata soleggiata e stabile, con cieli in prevalenza sereni e clima gradevole;

giornata soleggiata e stabile, con cieli in prevalenza sereni e clima gradevole; Venerdì 27 febbraio: condizioni variabili, con alternanza tra schiarite e nuvolosità irregolare;

condizioni variabili, con alternanza tra schiarite e nuvolosità irregolare; Sabato 28 febbraio: nuovo miglioramento, soleggiato con nubi sparse, senza precipitazioni rilevanti.

