BORGOSESIA – Le previsioni meteo per Borgosesia di domani, 9 aprile, confermano una fase pienamente primaverile grazie alla presenza di un campo di alta pressione ben strutturato sul Nord-Ovest. Il tempo si presenterà stabile, soleggiato e asciutto, con temperature in deciso aumento rispetto ai giorni precedenti e valori pienamente in linea con la stagione. Non sono previste precipitazioni e il contesto atmosferico sarà dominato da condizioni di tempo sereno e luminoso, ideali per attività all’aperto. Anche il quadro generale regionale conferma una fase anticiclonica persistente, destinata a proseguire nei giorni successivi.

Mattino: sole pieno e clima fresco ma gradevole

La giornata di domani inizierà con cieli completamente sereni o al più poco nuvolosi, garantendo un risveglio all’insegna della stabilità atmosferica. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, con una percezione leggermente più fresca nelle prime ore del giorno, soprattutto nelle aree più aperte. I venti soffieranno moderati da Nord, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e limpida.

Pomeriggio: temperature in aumento e clima mite

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, accompagnato da temperature in deciso aumento fino a una massima di 21°C. Il contesto sarà tipicamente primaverile, con un clima mite e gradevole, ideale per passeggiate e attività all’aperto. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali a quelli meridionali, risultando moderati da Sud, senza però incidere negativamente sulla stabilità. Da segnalare anche uno zero termico molto elevato, intorno ai 3361 metri, indicativo di una massa d’aria particolarmente mite per il periodo.

Sera: condizioni stabili e clima tranquillo

La serata trascorrerà ancora sotto il segno della stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni. Le temperature tenderanno a calare gradualmente, mantenendosi comunque su valori miti rispetto alle medie stagionali. Il contesto resterà tranquillo e privo di criticità, senza alcuna allerta meteo segnalata.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 10 aprile: giornata ancora soleggiata e stabile, con cieli sereni o leggermente velati e temperature miti;

giornata ancora soleggiata e stabile, con cieli sereni o leggermente velati e temperature miti; Sabato 11 aprile: condizioni simili, con tempo prevalentemente soleggiato e solo lievi velature in transito nelle ore centrali;

condizioni simili, con tempo prevalentemente soleggiato e solo lievi velature in transito nelle ore centrali; Domenica 12 aprile: possibile variabilità in aumento, con qualche nube in più ma senza fenomeni significativi al momento.

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