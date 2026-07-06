BORGOSESIA – L’alta pressione torna a rafforzarsi anche sulla Valsesia, regalando a Borgosesia una giornata tipicamente estiva. Martedì 7 luglio sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, assenza di precipitazioni e temperature in aumento rispetto ai giorni precedenti. Soltanto nel corso della serata è previsto il passaggio di qualche velatura di alta quota, senza conseguenze sul tempo. Il caldo tornerà a farsi sentire durante le ore centrali della giornata, tanto che resta attiva l’allerta afa. La stabilità atmosferica dovrebbe proseguire anche nella prima parte della settimana, prima di un possibile peggioramento verso venerdì.

Mattino: avvio di giornata con cielo sereno e clima gradevole

La mattinata inizierà con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi, condizioni ideali per chi dovrà mettersi in viaggio o trascorrere le prime ore della giornata all’aperto. La temperatura minima sarà di 20°C, garantendo un risveglio piacevole. I venti deboli da Nord-Nordovest manterranno l’aria asciutta e favoriranno una buona visibilità anche lungo i rilievi della Valsesia.

Pomeriggio: sole prevalente e caldo estivo

Durante il pomeriggio il sole continuerà a dominare il cielo di Borgosesia, con soltanto qualche nube innocua lungo i rilievi alpini. La temperatura massima raggiungerà i 33°C, accompagnata da condizioni generalmente asciutte. I venti ruoteranno da Sud-Sudovest, risultando moderati ma senza determinare variazioni significative del quadro meteorologico. Il caldo sarà più intenso nelle ore centrali, motivo per cui sarà consigliabile evitare un’esposizione prolungata al sole e mantenersi ben idratati.

Sera: velature in transito ma nessun rischio di pioggia

Nel corso della serata il cielo vedrà il passaggio di stratificazioni nuvolose di alta quota, fenomeno tipico delle giornate dominate dall’alta pressione. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà stabile fino a notte inoltrata. Le temperature tenderanno lentamente a diminuire, rendendo il clima più gradevole.

Tendenza meteo Borgosesia

Mercoledì 8 luglio: giornata caratterizzata da velature sparse, ma con tempo asciutto e ampie schiarite;

giornata caratterizzata da velature sparse, ma con tempo asciutto e ampie schiarite; Giovedì 9 luglio: ancora velature di passaggio e clima stabile, senza fenomeni significativi;

ancora velature di passaggio e clima stabile, senza fenomeni significativi; Venerdì 10 luglio: aumento della variabilità con possibili temporali, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

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