A Borgosesia, la giornata di giovedì 31 luglio 2025 si aprirà sotto il segno del bel tempo. Il mattino sarà prevalentemente soleggiato, con temperature percepite intorno ai 17°C e una brezza moderata da nord-nord-ovest a 12 km/h. L’umidità sarà contenuta al 54%, contribuendo a rendere l’aria fresca e piacevole. Ideale per passeggiate all’aperto o attività all’aria aperta prima del caldo pomeridiano.

Pomeriggio soleggiato e temperature in salita

Nel pomeriggio, il termometro salirà fino a toccare i 28°C, con una temperatura percepita corrispondente. Il sole dominerà la scena, con cielo sereno o poco nuvoloso e vento da sud-sud-est a 9 km/h. L’umidità scenderà al 42%, garantendo una sensazione di calore asciutto e sopportabile. Giornata perfetta per gite fuori porta o attività balneari.

Sera con clima mite e ventilazione leggera

La sera di giovedì si manterrà gradevole con temperature intorno ai 25°C, percepiti come 26°C, e una leggera ventilazione da nord-nord-ovest a 10 km/h. L’umidità salirà lievemente al 60%, ma senza creare disagio. Non sono previste precipitazioni, il che lascia spazio a eventi all’aperto, cene in terrazza o una semplice passeggiata serale.

Tendenza meteo: cosa aspettarsi nei giorni successivi?

Venerdì 1 agosto

Venerdì sarà una giornata di transizione, con un inizio sereno ma rovesci e temporali previsti dal pomeriggio, quando la temperatura toccherà i 27°C e l’umidità supererà il 50%. Piogge fino a 6,4 mm sono attese in serata.

Sabato 2 agosto

Anche sabato si conferma instabile, con precipitazioni fino a 4 mm nel pomeriggio e clima più umido (fino al 97% al mattino). Le temperature scenderanno leggermente, restando tra i 18°C e i 22°C.

Domenica 3 agosto

Domenica il cielo tornerà sereno per tutta la giornata, con temperature in aumento fino a 26°C, vento debole e umidità in calo. Si prevede una ripresa stabile dell’estate, che continuerà nella settimana successiva.

