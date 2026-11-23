Un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sabato 21 novembre lungo la strada provinciale 142, nel territorio comunale di Masserano, nel Biellese. Lo scontro ha richiesto l’intervento dei soccorsi e si è concluso con il trasferimento di una persona in ospedale. Il bilancio è di un ferito, accompagnato al pronto soccorso in codice verde.

Secondo le prime informazioni, i due mezzi sono entrati in collisione per circostanze che non sono ancora state chiarite. Non sono stati resi noti l’orario preciso del sinistro, le generalità dei coinvolti o eventuali dettagli sulle manovre che hanno preceduto l’impatto. La ricostruzione resta affidata agli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine.

L’intervento del 118 e il trasporto in ospedale

L’allarme ha fatto arrivare sul luogo dell’incidente il personale sanitario del 118, che ha prestato la prima assistenza alle persone coinvolte. I soccorritori hanno valutato le condizioni dei conducenti e le necessità di cura. Per una delle persone coinvolte è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso, dove è stata accompagnata per gli accertamenti.

Il trasporto è avvenuto in codice verde, attribuito alle situazioni di minore urgenza. Non sono al momento disponibili informazioni sulla natura delle lesioni riportate, né è stato indicato l’ospedale di destinazione. Le informazioni sulle condizioni del ferito sono ancora limitate, ma dalle prime comunicazioni non emergono ulteriori persone accompagnate al pronto soccorso.

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La polizia stradale al lavoro per chiarire la dinamica

Sul tratto della SP142 interessato dallo scontro è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto e a individuare le circostanze che hanno provocato l’incidente. Resta da stabilire la dinamica dello scontro e quali fattori possano aver contribuito alla collisione tra i due veicoli.

Gli accertamenti dovranno quindi consentire di delineare con maggiore precisione la successione degli eventi. Per il momento, il dato confermato riguarda il coinvolgimento di un’automobile e una motocicletta, con una persona ferita. Saranno le verifiche degli agenti a fare chiarezza sull’incidente avvenuto sabato lungo la provinciale nel territorio di Masserano.

Foto d’archivio

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