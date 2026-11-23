Una donna novarese di 64 anni, in una situazione di fragilità emotiva, sarebbe stata progressivamente allontanata dalle proprie conoscenze mentre altre persone approfittavano della sua disponibilità economica. La vicenda, iniziata nell’ottobre 2018 e proseguita per circa due anni, è arrivata davanti al tribunale di Novara. Il danno economico ricostruito supera i 250mila euro: per questi fatti sono state condannate cinque persone.

Secondo la ricostruzione emersa nel processo, gli imputati avevano assunto ruoli diversi per mantenere il controllo sulla donna, che cercava compagnia e un aiuto nelle attività quotidiane. Uno le avrebbe perfino fatto credere di essere interessato a una relazione sentimentale. I suoi contatti con l’esterno venivano progressivamente limitati, impedendole di uscire da sola e allontanandola dai luoghi che frequentava abitualmente.

Dalla dama di compagnia a una Porsche da 82mila euro

Tutto sarebbe cominciato quando una donna, allora cinquantottenne, si era proposta come dama di compagnia, ottenendo un compenso di 1.500 euro al mese. A questa spesa si erano aggiunti pranzi e cene offerti anche ad altre persone, poi acquisti sempre più consistenti. Dal sostegno domestico si sarebbe passati a richieste continue, tra abiti, gioielli, mobili e altri beni pagati dalla sessantaquattrenne.

Tra gli acquisti al centro del procedimento figura anche una Porsche usata dal valore di 82mila euro. La donna era stata inoltre accompagnata in un alloggio nel Milanese, lontano dalla rete di conoscenze di Novara. Quando aveva espresso il desiderio di rientrare, le sarebbero stati prospettati pericoli all’esterno. L’allontanamento dalla città avrebbe contribuito ad accrescere il suo isolamento e a ostacolare la possibilità di chiedere aiuto.

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I sospetti degli impiegati di banca fanno scoprire tutto

A far emergere la situazione sarebbero stati gli insoliti movimenti di denaro e i cambiamenti di domicilio, che avevano destato sospetti tra alcuni operatori bancari. Da una segnalazione era quindi partita l’attività della polizia, sfociata nella ricostruzione delle spese e dei rapporti intorno alla donna. Le anomalie nelle operazioni bancarie sono state determinanti per portare alla luce quanto stava accadendo.

La donna, che oggi si trova in una residenza sanitaria assistenziale di Novara, è stata al centro di un processo per circonvenzione di incapace. Il tribunale ha esaminato i diversi ruoli attribuiti agli imputati e le conseguenze economiche delle loro condotte. Non era soltanto una questione di denaro speso: nel procedimento è emersa anche la progressiva riduzione dell’autonomia e delle relazioni personali della vittima.

Cinque condanne, un’assoluzione e un risarcimento

Il giudice Giovanni Celani ha inflitto condanne da un massimo di 3 anni e 6 mesi a Hamza Doumi e un minimo di 2 anni e 1 mese. Cinque le condanne pronunciate per circonvenzione di incapace, con pene differenti in base alle posizioni esaminate.

Uno degli imputati è stato invece assolto. Tutte le difese avevano chiesto l’assoluzione degli imputati. Il tribunale ha inoltre disposto una provvisionale di 30mila euro a titolo di risarcimento. La sentenza conclude questa fase del procedimento giudiziario, dopo un’indagine che ha ricostruito una perdita economica complessiva superiore a un quarto di milione di euro.

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