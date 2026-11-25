Un compleanno speciale per Sostegno: venerdì 30 ottobre Igea Antoniotti ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. Nata in paese nel 1926, la centenaria ha festeggiato nella sua abitazione in località Casa del bosco, circondata dall’affetto dei figli. Un secolo di vita trascorso tra affetti e ricordi, che l’amministrazione comunale ha voluto celebrare portandole personalmente gli auguri di tutta la comunità.

La storia di Igea si intreccia con quella del paese in cui è nata, attraverso un secolo segnato da profondi cambiamenti nella società e nelle abitudini quotidiane. La sua testimonianza rappresenta un prezioso patrimonio di memoria per le nuove generazioni, un legame con un mondo che nel corso dei decenni si è trasformato, ma che continua a vivere nei ricordi di chi ha attraversato stagioni tanto diverse.

Gli auguri del Comune nella sua casa del bosco

Per rendere omaggio alla concittadina centenaria, l’amministrazione comunale ha organizzato una visita nella sua caratteristica abitazione, immersa nella natura. A portare gli auguri ufficiali sono stati il sindaco Giuseppe Framorando e la consigliera Virginia Fasanino, che hanno voluto condividere con Igea e i suoi familiari la gioia per il raggiungimento di un traguardo così importante.

L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e familiarità ed è stato accompagnato dalla consegna di un riconoscimento simbolico. Il primo cittadino ha sottolineato il valore che una ricorrenza come questa assume per l’intera comunità, ricordando come le persone anziane siano custodi delle nostre tradizioni e della nostra identità culturale, rappresentando un elemento di continuità tra passato e presente.

Una vita radicata nella natura e negli affetti familiari

A fare da cornice ai festeggiamenti è stata la dimora di Igea in località Casa del bosco, un luogo immerso nel verde e nella tranquillità, dove la donna continua a trascorrere le proprie giornate. È qui che la centenaria vive circondata dall’affetto e dalla presenza dei figli, in un ambiente che testimonia il suo profondo legame con la terra e con i luoghi che hanno accompagnato la sua esistenza.

La semplicità della vita quotidiana, la vicinanza dei familiari e il rapporto con la natura costituiscono la cornice di una storia lunga cento anni. Un cammino fatto di esperienze, cambiamenti, fatiche e soddisfazioni, che oggi diventa motivo di orgoglio per Sostegno. Il compleanno di Igea è anche un’occasione per riscoprire il valore delle proprie radici e l’importanza dei legami che tengono unite le piccole comunità.

Un secolo di ricordi da custodire

Raggiungere i cento anni significa aver attraversato una parte fondamentale della storia del nostro Paese, assistendo a trasformazioni che hanno profondamente modificato il modo di vivere delle persone. Igea Antoniotti è oggi una testimone di un intero secolo di storia, custode di esperienze e ricordi che rappresentano una ricchezza non soltanto per la sua famiglia, ma anche per il paese in cui è nata.

In occasione di questo straordinario compleanno, la comunità di Sostegno si è stretta idealmente attorno alla centenaria e ai suoi cari. La visita degli amministratori ha voluto esprimere proprio questo sentimento di vicinanza e riconoscenza. A Igea Antoniotti vanno gli auguri più affettuosi di tutto il paese, con il desiderio che possa continuare a vivere serenamente nella sua casa del bosco, insieme alle persone che le vogliono bene.

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