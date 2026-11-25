BORGOSESIA – Giovedì 26 novembre 2026 sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile a Borgosesia, con nubi sparse alternate a schiarite per gran parte delle ore diurne. Non sono previste precipitazioni significative durante il giorno, mentre qualche debole pioggia potrebbe arrivare nella notte, con un accumulo stimato di circa 2 millimetri. Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 9°C, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.043 metri. I venti saranno deboli sia al mattino sia al pomeriggio, inizialmente da Sud-Sudovest e successivamente da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo è segnalata per il territorio. Il quadro meteorologico sul territorio valsesiano sarà nel complesso variabile, con alternanza tra annuvolamenti e momenti di maggiore apertura. La pressione atmosferica in diminuzione favorirà l’arrivo di aria più umida sul Nord Ovest, determinando un progressivo aumento della nuvolosità in diverse zone del Piemonte. A Borgosesia, tuttavia, le previsioni locali indicano condizioni relativamente tranquille durante il giorno, senza fenomeni di rilievo. Il cambiamento più significativo è atteso nelle ore notturne, quando potranno verificarsi deboli precipitazioni per circa 2 millimetri.

Mattino: nubi sparse e schiarite, minima di 5°C

La giornata inizierà con nuvolosità irregolare alternata a schiarite, senza piogge significative previste nelle prime ore. La temperatura minima scenderà fino a 5°C, portando un clima piuttosto fresco soprattutto al primo mattino. I venti saranno deboli e proverranno da Sud-Sudovest, senza particolari effetti sulle condizioni del tempo. Anche sulle aree alpine e pedemontane piemontesi è attesa una situazione variabile, con nuvole alternate a momenti più soleggiati.

Pomeriggio: nuvolosità in aumento, ma senza piogge significative

Nel corso del pomeriggio le nubi continueranno ad alternarsi alle schiarite, con la possibilità di qualche addensamento più compatto. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre il vento resterà debole, ruotando da Sud-Sudest. Il progressivo ingresso di aria più umida contribuirà a rendere il cielo maggiormente nuvoloso su diverse zone del Piemonte, soprattutto sulle pianure occidentali. Per Borgosesia, però, le indicazioni locali non segnalano precipitazioni durante le ore pomeridiane.

Sera e notte: possibili deboli precipitazioni

Con l’avvicinarsi della notte potranno arrivare alcune precipitazioni, dopo una giornata trascorsa senza fenomeni significativi. L’accumulo previsto su Borgosesia è contenuto, intorno ai 2 millimetri di pioggia. Si tratterà quindi di un passaggio debole, che potrebbe lasciare il terreno bagnato nelle ore successive. Lo zero termico sarà intorno ai 2.043 metri e non sono previste allerte meteo per la zona.

Tendenza meteo Borgosesia

Venerdì 27 novembre: giornata prevalentemente nuvolosa, con cielo ancora grigio e copertura diffusa;

giornata prevalentemente nuvolosa, con cielo ancora grigio e copertura diffusa; Sabato 28 novembre: è previsto un miglioramento, con condizioni generalmente poco nuvolose e maggiori schiarite;

è previsto un miglioramento, con condizioni generalmente poco nuvolose e maggiori schiarite; Domenica 29 novembre: proseguirà il tempo più stabile, con cielo poco nuvoloso.

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