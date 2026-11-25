Era positivo all’alcoltest il camionista coinvolto nell’incidente costato la vita a un motociclista di 29 anni nell’area industriale di Larizzate, a Vercelli. È la svolta emersa nelle indagini sullo schianto di domenica 22 novembre, avvenuto in via Famiglia Iona. Il conducente del mezzo pesante è stato arrestato ed è accusato di omicidio stradale per guida in stato di ebbrezza.

Secondo le informazioni riportate da RaiNews e Quotidiano Piemontese, nei confronti dell’autotrasportatore è stata adottata una misura cautelare su disposizione dell’autorità giudiziaria. La positività all’alcoltest rappresenta un elemento importante degli accertamenti, mentre resta ancora da ricostruire con precisione la dinamica dello scontro nel quale ha perso la vita Muhammad Arslan, residente a Vercelli.

Il camionista positivo all’alcoltest

Gli sviluppi dell’inchiesta hanno portato all’arresto dell’uomo che si trovava alla guida della motrice Daf coinvolta nell’incidente. Secondo quanto riferito dalle fonti giornalistiche, il conducente avrebbe guidato in stato di ebbrezza, circostanza emersa dagli accertamenti effettuati dopo lo schianto. L’accusa formulata nei suoi confronti è quella di omicidio stradale.

La misura cautelare è stata disposta nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Vercelli. Non sono stati precisati tutti i dettagli del provvedimento né il momento della sua esecuzione. L’arresto non costituisce un accertamento definitivo delle responsabilità, che dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento giudiziario.

Lo scontro nell’area industriale di Larizzate

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica 22 novembre, lungo via Famiglia Iona, nella zona industriale alla periferia di Vercelli. Qui una motocicletta e un mezzo pesante si sono scontrati, con conseguenze gravissime per il centauro. La vittima è Muhammad Arslan, un giovane di 29 anni, originario del Pakistan e residente nel capoluogo vercellese.

Il ragazzo lavorava nel centro di distribuzione Amazon di Larizzate e stava raggiungendo il posto di lavoro. Anche il camion coinvolto nell’incidente, secondo quanto riportato dalle cronache, era diretto verso lo stesso insediamento per una consegna. L’impatto tra i due veicoli si è rivelato fatale per il motociclista, soccorso e trasportato in ospedale, dove è deceduto.

Da chiarire se il camion abbia invaso la corsia

Uno degli aspetti ancora al vaglio degli investigatori riguarda la posizione dei due veicoli al momento dell’impatto. Secondo una delle ipotesi riportate dalle fonti, il camion potrebbe aver invaso la corsia del motociclista, provocando lo scontro. Si tratta tuttavia di una ricostruzione non ancora accertata, sulla quale dovranno essere effettuati ulteriori approfondimenti.

Gli accertamenti sono condotti dalla polizia locale, impegnata a chiarire le circostanze dell’incidente e le eventuali responsabilità. L’esito positivo dell’alcoltest aggiunge un elemento rilevante all’inchiesta, ma sarà necessario completare la ricostruzione della dinamica per stabilire come si sia verificato lo schianto costato la vita al giovane lavoratore.

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