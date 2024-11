Beccato a 255 chilometri orari sulla A26: multa annullata. L’autovelox in dotazione alla Polstrada di Romagnano era approvato ma non omologato.

Beccato a 255 chilometri orari sulla A26: multa annullata

Era passato sulla A26 a 255 chilometri all’ora nella zona di Sillavengo, ed era stato “beccato” dall’autovelox. Ma ha presentato ricorso, e l’ha vinto. Infatti è stata annullata la multa da 845 euro al conducente che era stato immortalato da un velox a ben 255 chilometri orari lo scorso maggio sulla A26 a Sillavengo. A fermare il “missile” erano stati gli agenti della polizia stradale di Romagnano: in quel tratto il limite è di 130 chilometri all’ora, quindi l’auto procedeva a una velocità quasi doppia.

La pattuglia era dotata di apparecchiatura Trucam, un dispositivo che permette rilevazioni di velocità anche quando l’auto si trova a notevole distanza. Ma proprio questo apparecchio è stato il tallone d’achille nella procedura delle forze dell’ordine.

Apparecchio non omologato

Il conducente aveva presentato ricorso alla prefettura di Novara, che ha annullato il verbale e tutte le sanzioni connesse, tra cui il ritiro della patente per un periodo da 6 a 12 mesi. Il prefetto di Novara ha infatti verificato che l’autovelox utilizzato per rilevare la velocità in quel tratto non era omologato e, quindi, illegittimo. Era approvato ma non aveva avuto l’omologazione. Niente multa dunque per l’automobilista che ha intentato un ricorso contro la multa, alla fine vincendolo.

