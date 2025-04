Col nuovo governatore partiti a Romagnano gli eventi del Venerdì Santo. LE FOTO

Col nuovo governatore partiti a Romagnano gli eventi del Venerdì Santo. Da giovedì a domenica le rappresentazioni trasformeranno il paese in una piccola Gerusalemme.

La presentazione del nuovo governatore Alessandro Pettinaroli ha dato il via domenica alle celebrazioni del Venerdì Santo di Romagnano. La consegna della veste, momento che sancisce il passaggio di consegne, si è tenuta come da tradizione al termine della messa della Domenica delle palme.

ll governatore del 2023 Gabriele Brugo era rappresentato dalla moglie Liana Ioppa, che ha fatto le sue veci nel Venerdì Santo di due anni fa, essendo mancato poco tempo prima. Ioppa, in un momento di grande emozione, ha consegnato a Pettinaroli la veste di Governatore. Al loro fianco, Luigi Verruca, che sarà Governatore nel 2027.

L’investitura venerdì mattina

Pettinaroli riceverà l’investitura ufficiale la mattina del Venerdì Santo, quando accoglierà nella sua abitazione le milizie, con i legionari a piedi e a cavallo, che lo scorteranno fino a piazza Libertà. Qui il sindaco Alessandro Carini gli consegnerà le chiavi del paese, alla presenza delle autorità civili e religiose. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali, ci saranno esponenti della Prefettura e della Questura, e sono attese anche autorità del consiglio regionale, dato che la Regione è sponsor della manifestazione.

I bambini protagonisti

Ma la mattinata di domenica è stata anche momento della cerimonia con la quale di solito si celebra l’entrata di Gesù a Gerusalemme. «Vista l’incertezza del tempo – spiega Paolo Arienta, presidente del Comitato per il Venerdì Santo – abbiamo preferito abbreviare la processione, partendo dal cortile della Badia a fianco della chiesa abbaziale, fino al suo ingresso».

«In questo contesto non c’è stata la figura di Gesù, che solitamente avrebbe fatto la sua entrata nel cortile abbaziale in sella a un asinello. Gli apostoli hanno invece accompagnato il celebrante, don Gianni Remogna, insieme ai bambini e ai ragazzi che sabato sera reciteranno nel “Venerdì Santo dei giovani”. Tutti gli attori, grandi e piccoli, erano abbigliati con i costumi ufficiali della rappresentazione».

Ora si aspetta l’Ultima cena e un fine settimana di grandi rappresentazioni

Intanto è iniziato il conto alla rovescia per la rappresentazione che da giovedì a domenica trasformerà Romagnano in una piccola Gerusalemme.

Sono 350, tra attorie comparse, che reciteranno la Passione, mentre il numeroso staff tecnico del Comitato Venerdì Santo è alacremente al lavoro per trasformare angoli del paese in altrettanti luoghi topici del Vangelo, dal parco del collegio Curioni dove si svolgerà l’ultima cena, al tribunale di Anna e Caifa in piazza Cavour, fino al parco di villa Caccia, location delle due scene più drammatiche, l’impiccagione di Giuda e la crocifissione di Gesù.

