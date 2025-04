Incidente sulla pista di cross a Maggiora: uomo in codice rosso. Un 42enne è caduto, trasportato in gravissime condizioni all’ospedale.

Un motoclista di 42 anni è finito al pronto soccorso in codice rosso a seguito di un incidente avvenuto sulla pista di motocross di Maggiora. E’ accaduto nella mattinata di oggi, domenica 6 aprile.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente: da ricorda che oggi al Maggiora Park si corre per il Campionato regionale di motocross Piemonte-Liguria.

Il trasporto all’ospedale

Sul posto è arrivata subito un’ambulanza del 118 già presente per il servizio della gara, e ha portato il 42enne al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” di Novara, dove è arrivato con il codice di massima gravità. Non risulterebbero coinvolti altri partecipanti.

Foto d’archivio

