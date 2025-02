Nuovo ponte di Romagnano, in estate l’inizio dei lavori. Comunicazione di Anas al Comune, l’area dell’ex Zen diventerà zona di cantiere.

Nuovo ponte di Romagnano, in estate l’inizio dei lavori

L’Anas ha comunicato agli amministratori di Romagnano che entro l’estate inizieranno i lavori per il nuovo ponte sul Sesia. Lo rende noto lo stesso Comune sulla propria pagina social.

Con qualche informazione in più: «Attualmente sono in fase di completamento le integrazioni al progetto esecutivo, in base alle richieste degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Dopo questi approfondimenti, seguiranno i passaggi approvativi e la consegna del progetto all’impresa esecutrice».

E ancora: «L’area dell’ex Zen diventerà zona di cantiere, motivo per cui gli interventi di riqualificazione della stessa sono stati rimandati. Il progetto include anche lavori di regimentazione delle acque in alveo, strettamente legati all’opera dal punto di vista idraulico».

I dati tecnici del viadotto

L’investimento per la ricostruzione del ponte ammonta a 13 milioni di euro. Il nuovo collegamento avrà un tracciato planimetrico coincidente con quello del ponte originario: il viadotto sarà dunque collegato alle rotatorie sulle due sponde del Sesia. Anche la lunghezza dell’opera, pari a 180 metri, coinciderà con quella del ponte crollato nel 2020.

Dal punto di vista strutturale è inoltre previsto un ponte ad arco realizzato in acciaio e calcestruzzo con due pile in alveo, una campata centrale da 90 metri e due rampe di accesso lunghe 45 metri ciascuna.

Da ricordare che a Romagnano entro l’estate dovrebbe anche aprire la tangenziale: la scorsa settimana si è sbloccato l’iter per l’attribuzione alla Provincia di Novara della titolarità della strada.

