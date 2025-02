Sbloccata la tangenziale di Romagnano, apertura a inizio estate. Il Ministero ha attribuito il tratto alla Provincia: l’iter può proseguire con gli ultimi passaggi.

Sbloccata la tangenziale di Romagnano, apertura a inizio estate

Via libera per gli ultimi passaggi burocraticvi e quindi per l’apertura della tangenziale di Romagnano. E’ di queste ore la notizia che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato parere definitivo rispetto alla competenza della Provincia di Novara sulla futura gestione del nuovo tronco stradale. Si tratta del collegamento che parte dall’incrocio della strada provinciale 299 con lo svincolo dell’autostrada A26 e che si innesta sulla strada provinciale 107 “della Mauletta”.

«Ciò consentirà l’apertura definitiva della variante sud-est di Romagnano – riferisce il consigliere provinciale delegato ai lavori pubblici dell’area sud-ovest, Lido Beltrame -. Mi preme ribadire che non ci sono stati ritardi: l’apertura, che avverrà nei prossimi mesi, aveva infatti come condizione l’attribuzione delle competenze. Sono estremamente soddisfatto per aver portato la Provincia a raggiungere questo obiettivo, prova tangibile dell’impegno dell’amministrazione a vantaggio del territorio e risposta a quelle che erano state le istanze di cittadini e le esigenze del mondo produttivo».

Un’opera attesa da tutti

«Questo intervento risolutivo – aggiunge Beltrame – determinante per lo sblocco della situazione, è stato possibile grazie all’impegno e alla costante mediazione del senatore Gaetano Nastri. Il suo incisivo e tempestivo intervento nei confronti dei tecnici del Ministero dei trasporti e dell’Anas, ha permesso di superare definitivamente gli ostacoli burocratici e procedere con la realizzazione dell’opera».

«Questa infrastruttura rappresenta una straordinaria opportunità per l’intera comunità: da un lato, contribuirà significativamente al miglioramento della viabilità e all’alleggerimento del traffico nel centro abitato. Dall’altro – conclude il consigliere – offrirà alle aziende collegamenti viari più agevoli e sicuri, favorendo così un ulteriore potenziamento dell’economia locale».

