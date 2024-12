Romagnano ringrazia il dottor Sganzetta: da gennaio pronta la sostituta. Il medico si è attivato personalmente per evitare di lasciare scoperti i suoi 1500 pazienti.

Romagnano ringrazia il dottor Sganzetta: da gennaio pronta la sostituta

A Romagnano il medico pensionando si trova il sostituto da solo. Dai primi giorni del nuovo anno nello studio del dottor Gabriele Sganzetta arriverà la dottoressa Anna Galatà. La dottoressa è stata contattata dallo stesso Sganzetta.

Preoccupatissimo che i suoi 1500 assistiti rimanessero a piedi (come purtroppo ormai è prassi), il medico romagnanese nei giorni scorsi si è infatti attivato per scongiurare questo scenario.

«Pochi giorni fa – racconta – una persona che conosco si è recata per la madre dalla dottoressa Galatà, che io avevo già sentito durante le mie ricerche di un sostituto, ma che stava rivestendo un incarico per l’Asl di Novara. Parlando di Romagnano, la dottoressa ha saputo che non avevo ancora risolto il problema e così ci siamo sentiti. In breve abbiamo dovuto mettere a posto tutti i tasselli: lei stava comunque per essere sollevata dall’incarico, ma ci sono voluti alcuni giorni e parecchie insistenze per riuscire a effettuare tutti i passaggi. Ma oggi possiamo dire che dal 7 gennaio la dottoressa Galatà rileverà il mio incarico in tutto e per tutto. I miei assistiti passeranno automaticamente a lei e il vantaggio sarà che anche tutto il materiale in mio possesso che li riguarda sarà a sua disposizione fin da subito».

Gli assistiti non devono far nulla

Gli assistiti del dottor Sganzetta non dovranno fare nulla per il cambio medico e, anzi, non dovranno tener conto delle comunicazioni che stanno giungendo in questi giorni dall’Asl, che invitano a presentarsi per avviare le pratiche del cambio medico. «I miei pazienti possono stracciare quella comunicazione, che l’Asl ha dovuto inviare per questioni burocratiche due settimane prima del mio pensionamento, quando non era ancora stato possibile firmare il nuovo incarico della dottoressa Galatà».

«Siamo orgogliosi del medico»

Particolarmente soddisfatto anche il sindaco Alessandro Carini, che ha seguito attivamente tutta la vicenda. «Siamo orgogliosi del nostro medico che ha dimostrato ancora una volta grande dedizione verso i pazienti, che ha sempre considerato importanti anche dal punto di vista umano, oltreché professionale – afferma il primo cittadino -. In questi ultimi mesi si è prodigato per trovare chi avrebbe potuto prendere il suo posto».

L’amministrazione comunale di Romagnano ha consegnato un attestato di riconoscenza al medico Sganzetta. La cerimonia (a sorpresa per il dottore) si è tenuta in municipio. «Sganzetta è stato per lunghissimi anni il punto di riferimento di tantissime persone e famiglie, attento alle esigenze dei suoi pazienti anche dal punto di vista umano – afferma Carini -. In questi ultimi mesi ha anche dimostrato la sua attenzione e correttezza professionale affinché il suo pensionamento fosse il meno traumatico possibile per i propri assistiti, cercando in tutti i modi un sostituto. Questa attitudine non è scontata, anzi: in questi ultimi tempi è successo troppe volte, anche da noi, che il pensionamento di un medico abbia creato gravi disagi».

