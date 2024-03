Rottura all’acquedotto di Romagnano, una parte del paese resta a secco per una giornata. Allagata una cantina, molte ore di lavoro per sistemare il danno.

Rottura all’acquedotto di Romagnano, una parte del paese resta a secco per una giornata

Si rompe un tubo dell’acquedotto, allaga una cantina di Romagnano, e una parte del paese resta senz’acqua per quasi tutto il giorno. E’ accaduto nei giorni scorsi: improvvisamente, dai rubinetti della parte alta del paese non usciva acqua.

Allertati dal Comune, i tecnici della società “Acqua Novara Vco” hanno riscontrato alcuni problemi nel riempimento del vascone che serve la parte alta del paese. La cosa ha fatto subito capire che doveva esserci un’ingente perdita in qualche punto della rete, che però non si è riusciti a individuare per diverse ore.

Trovata la perdita

Solo nel pomeriggio, grazie anche alla collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune, hanno infine individuato la rottura di un tubo sotterraneo, che stava allagando una cantina nel paese. Gli operai hanno lavorato a lungo per ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità.

Nelle ore serali il vascone ha ricominciato a riempirsi, permettendo di tornare a servire le utenze che, nel frattempo, erano rimaste prive di acqua. «Ringraziamo – afferma il sindaco, Alessandro Carini – le squadre di “Acqua Novara Vco” che hanno operato ininterrottamente fino alla risoluzione del problema».

Un milione di euro per l’acqua

Da ricordare che a Romagnano la società idrica sta portando avanti un imponente progetto di rinnovamento dell’intera rete, per ottimizzare la distribuzione dell’acqua su tutto il territorio. Grazie al Pnrr, “Acqua Novara Vco” sta investendo un milione di euro per rivedere le principali tratte delle condutture, riparandole dove necessario.

Iniziati in alcune vie nella parte bassa del paese, i lavori si sono poi spostati nella zona collinare, risalendo viale Antonelli per arrivare al serbatoio situato nella parte più alta, dove si sta ancora lavorando. L’azienda e il Comune si sono accordati per cercare di limitare il disagio provocato ai residenti dalla chiusura dell’unica strada che porta alle abitazioni della zona.

Foto d’archivio