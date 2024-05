A rischio l’unica banca di Grignasco: si lavora per salvare l’agenzia. In questi giorni si mobilitano sindaco, liste di candidati e cittadini.

A rischio l’unica banca di Grignasco: si lavora per salvare l’agenzia

Allarme a Grignasco: la filiale di Intesa San Paolo potrebbe essere una di quelle che il gruppo vuole chiudere entro due anni. Il paese resterebbe quindi senza nemmeno un’agenzia bancaria, visto che nel 2021 era già stata cancellata la filiale di Banco popolare Milano di piazza Cacciami.

E’ il sindaco Katia Bui a fare il punto della situazione. «Si sta ancora trattando e, nel caso venisse confermata la chiusura, non sarà prima di fine ottobre. In ogni caso nei prossimi 18-24 mesi, Intesa potrebbe chiudere 1800 filiali, quasi tutte in paesi con meno di cinquemila abitanti e a distanza inferiore a 10 chilometri dalle agenzie nel primo paese più grande. Noi purtroppo abbiamo un’agenzia di Intesa a Borgosesia, a meno di 10 chilometri. Il futuro sarà sempre più on line. Alcuni dipendenti stanno per essere formati addirittura per operare al domicilio del cliente per pratiche come mutui, investimenti, finanziamenti».

Il sindaco si mobilita

In ogni caso, il sindaco si è mobilitato da alcuni giorni su più fronti. «Ho già ottenuto di mantenere il bancomat se concediamo un posto a costo zero che possano chiudere e dotare di allarme. Ne ho individuati due, ma per i sopralluoghi se ne parlerà nei prossimi giorni».

Il primo cittadino ha messo in luce agli organi competenti le possibili criticità derivanti da una eventuale chiusura dell’istituto bancario.

«Ho già fatto presente il grave disagio che comporterebbe considerato che, sebbene l’altra filiale sia poco distante e l’operatività on line sia pressoché completa per ogni operazione, ci sono molti loro clienti che non sono avvezzi all’utilizzo di tali tecnologie. E senza auto, possibilità di guidare o essere accompagnati, non possono fruire di mezzi pubblici di trasporto comodi. Oltre al fatto che a seguito della chiusura BpM un po’ di clientela da loro si è spostata con la rassicurazione che non era prevista la chiusura della filiale. Di fatto, circostanza esclusa anche qualche mese fa quando era venuta ad informarmi della riduzione dell’apertura a 4 giorni su 5».

Si pensa a una raccolta firme

Sul futuro di Intesa a Grignasco alcuni cittadini stanno pensando di mobilitarsi con una sottoscrizione. Sui social c’è chi pensa di promuovere infatti una raccolta firme per testimoniare il proprio dissenso verso l’eventuale chiusura.

L’intervento della lista Guglielmina

Anche la lista civica “Impegno Comune”, in corsa per le elezioni comunali con candidato sindaco Annita Giglielmina, scrive in una nota. «A fronte della notizia della prossima chiusura dell’ultima banca presente in paese, riteniamo fondamentale un intervento congiunto con le altre liste al fine di aprire un dialogo con la dirigenza dell’istituto di credito. “Impegno Comune” è altresì convinto che per affrontare un così grave problema occorra accantonare le divergenze ideologiche per assicurare un concreto aiuto ai grignaschesi».

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook