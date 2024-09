Ambulatorio Amico di Serravalle, i numeri continuano ad aumentare. Una media 50 utenti per ogni giorno di apertura.

Ambulatorio Amico di Serravalle, i numeri continuano ad aumentare

Decolla il servizio di prelievi all’Ambulatorio Amico. Continuano ad aumentare i numeri relativi alle analisi a disposizione degli utenti, segno dunque che il servizio piace ed è ritenuto utile proprio per la comunità. «Lo scorso anno avevamo già aumentato le giornate di apertura proprio perchè avevamo visto che la richiesta era particolarmente ampia – evidenzia l’assessore Marilena Carmagnola -. Ora possiamo dire che il numero di prelievi è ampio e la gente risponde particolarmente bene».

I numeri sono una chiara fotografia della situazione. «Due giornate sono adibite alla esecuzione dei prelievi – precisa Carmagnola – abbiamo sempre una media di 50 persone quindi numeri importanti».

Un servizio per chi non può muoversi

Un servizio davvero comodo non solo per gli anziani che hanno difficoltà nel spostarsi in paesi vicini per sottoporsi alle analisi. «Tante persone trovano utile passare in ambulatorio perchè oltre ad essere vicino a casa, i risultati arrivano anche nell’arco di poco- evidenzia Carmagnola -. Nel complesso dunque siamo davvero soddisfatti e ringraziamo i cittadini per la loro risposta».

Ulteriore aspetto da sottolineare è legato all’operatività no stop. «Durante il periodo estivo non si è fermato il servizio – conclude Carmagnola – proprio perché l’obiettivo è sempre quello di essere a disposizione della comunità».

Gli orari di apertura sono mercoledì e giovedì dalle 7 alle 9 per le analisi, lunedì pomeriggio dalle 17 la consegna dei prelievi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook