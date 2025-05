Apprensione a Serravalle per una volpe finita nel canale. Volontari mobilitati, ma l’animaletto alla fine riesce a uscire da solo.

Apprensione a Serravalle per una volpe finita nel canale

Un volpacchiotto finisce nel canale della cartiera di Serravalle: e i volontari si mobilitano per salvarlo. Storia a lieto fine per un animaletto selvatico che nel fine settimana era nella conduttura, per fortuna con un livello d’acqua molto esiguo.

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che si sono accorti che c’era qualcosa di strano che si muoveva sull’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili della polizia locale e il personale del rifugio Miletta.

L’animaletto non si è fatto avvicinare

Sono stati diversi i tentativi di recuperare la volpe, ma l’animale era particolarmente rapido e spaventato, e non si è fatto avvicinare. Alla fine, secondo quanto riferiscono alcuni dei volontari che si sono dati da fare, la volpe è riuscita a scavalcare una griglia e quindi uscire autonomamente.

In zona il problema degli animali selvatici che finiscono nei canali si ripropone di tanto in tanto. Anche a Grignasco, il canale della Filatura in più occasione ha raoppresentato una trappola per cerbiatti o altri animali che escono dai boschi circostanti alla ricerca di cibo.

