Apre la passerella Serravalle-Grignasco: semaforo verde dal 2 gennaio

Dopo cinque anni e due mesi riapre al traffico la passerella sul Sesia che collega Serravalle e Grignasco. I sindaci dei due centri della bassa Valsesia, Massimo Basso e Katia Bui, hanno firmato un’ordinanza che accende il semaforo verde per veicoli e pedoni a partire da martedì 2 gennaio. Il transito era stato chiuso nel novembre del 2018 a seguito di una piena del Sesia. Inizialmente si pensava a un problema di prassi, poi ci si è accorti che la sicurezza del ponte non era sufficiente a garantire la sua riapertura.

Per il momento ci si limita a riaprire al transito: è possibile però che a breve si faccia una vera e propria inaugurazione del rinnovato manfatto. I veicoli potranno transitare tra i due paesi come prima: vale a dire a senso unico alternato. Con alcune limitazioni rispetto alle dimensioni: massima altezza 1,80 metri, peso massimo 20 quintali, velocità massima 10 chilometri all’ora. Le ordinanze prevedono il via libera anche al transito pedonale.

Una lunga trafila per riaprire

Dalla data della chiusura, la storia della passerella è passata attraverso numerosi capitoli. Come accennato, dopo una chiusura che appariva di routine, erano state fatte ulteriori verifiche e ci si era accorti che il passaggio sul Sesia non poteva essere riaperto.

A seguito della prolungata chiusura e del vaglio di vari tipo di progetti, era partita anche una raccolta di firme che chiedeva la riapertura del passaggio. Per un certo periodo l’ipotesi più gettonata era stata quella di aprire il tratto solo per pedoni e biciclette, poi l’idea era stata abbandonata.

Alla fine si è deciso di fare tutti i lavori necessari a riaprire la passerella più o meno come era prima, ma ovviamente con tutta le necessaria garanzie di sicurezza.