Un branco di cinghiali ha devastato nei giorni scorsi l’area verde davanti alla pieve di Naula, a Serravalle Sesia, lasciando il terreno completamente rivoltato. L’intera zona appare come arata da cima a fondo, con zolle sollevate e vaste porzioni di prato ormai prive di erba.

Chi raggiunge la storica chiesetta o transita nella zona si trova davanti a uno scenario insolito e impressionante. Gli animali selvatici, presumibilmente provenienti dall’area del fiume Sesia, hanno scavato tra alberi e arbusti alla ricerca di cibo, trasformando in pochi passaggi l’aspetto dell’area circostante.

«È un gran bel danno»

«È un gran bel danno, siamo al corrente della situazione – sottolinea il vice sindaco Guido Bondonno -. Non è la sola zona colpita dall’azione degli ungulati e non siamo i soli a dover affrontare questo problema». Situazioni analoghe, aggiunge, sono state segnalate anche nei Comuni vicini.

Sul lato destro della chiesetta, in particolare, il passaggio dei cinghiali ha lasciato pochi dubbi sull’entità dei danni. In diversi punti non è rimasto praticamente più un filo d’erba, mentre il terreno presenta solchi e avvallamenti prodotti dal continuo grufolare degli animali.

Il Comune pronto ad aiutare la parrocchia

L’amministrazione comunale ha già preso atto della situazione e intende intervenire per ripristinare l’area. «Vedremo in qualche modo di intervenire – spiega ancora Bondonno – e dare un aiuto alla parrocchia per sistemare i danni provocati dal passaggio dei cinghiali».

L’intervento verrà realizzato nell’ambito della collaborazione tra Comune e parrocchia, anche se al momento non è ancora possibile indicare una data precisa. La sistemazione non sarà immediata, soprattutto perché la stagione fredda è ormai alle porte e rende più complicate le operazioni sul terreno.

Il ripristino dopo l’inverno

«In questo periodo è difficile operare – conclude il vice sindaco – e poi entreremo nella stagione invernale, quindi lo escludiamo. Prossimamente cercheremo comunque di ripristinare la zona danneggiata». L’obiettivo sarà restituire decoro all’area che circonda uno degli edifici storici più conosciuti del paese.

La presenza dei cinghiali resta però un problema più ampio, che interessa diverse parti del territorio. Gli animali si spingono sempre più spesso nelle aree frequentate dall’uomo, causando danni a prati, terreni e strutture sportive e rendendo necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Un precedente anche al campo sportivo

A Serravalle non è infatti la prima volta che il Comune deve fare i conti con i danni provocati dagli ungulati. Lo scorso anno i cinghiali avevano preso di mira anche il campo sportivo Innocente Bossi. La superficie di gioco era stata completamente rivoltata dagli animali, rendendo necessario un intervento di ripristino.

In quell’occasione erano scesi in campo la società Serravallese, il Comune e diversi volontari per sistemare il terreno. Ora il problema si ripresenta davanti alla pieve di Naula, confermando quanto la presenza dei cinghiali continui a creare difficoltà anche nelle zone vicine al centro abitato.

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