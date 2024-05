Grazie a un trasmettitore ritrovate le bici rubate a “Team Locca”. Il punto vendita di Bornate era stato assalito dai ladri: il bottino complessivo si aggirava intorno ai 40mila euro.

Grazie a un trasmettitore ritrovate le bici rubate a “Team Locca”

Ritrovato nel Milanese (almeno in parte) il bottino razziato a fine aprile nel negozio di biciclette di frazione Bornate. Nei giorni scorsi infatti Team Locca, l’esercizio commerciale di corso Valsesia, era stato preso di mira da una banda di ladri. Una decina le bici portate vie da malviventi per un bottino totale di circva 40mila euro.

Ma a differenza di altri colpi analoghi messi a segno in zona, questa volta la refurtiva è stata parzialmente recuperata.

Erano in un magazzino nel Milanese

Qualche giorno fa infatti i titolari del negozio di Bornate hanno avuto la possibilità di rientrare in possesso di alcune delle bici che erano state portate via in precedenza. Con l’aiuto prezioso delle forze dell’ordine si è infatti riusciti a risalire al magazzino in cui era stata nascosta la refurtiva, nel Milanese.

«Il ritrovamento è stato reso possibile grazie a due trasmettitori che avevamo azionato su due delle dieci bici che ci avevano rubato – spiega Massimiliano Manganelli, di Team Locca -. Si tratta di dispositivi che entrano in funzione non appena recepiscono un segnale telefonico. A un certo punto, dopo il furto, i trasmettitori si sono attivati, indicando la posizione delle bici stesse. Ci siamo quindi rivolti subito alle forze dell’ordine».

“Grazie ai carabinieri di Borgosesia”

E da quel momento, nel giro di poco tempo è stato individuato il luogo in cui erano state depositate le biciclette rubate.

«Dobbiamo rivolgere un grande ringraziamento alla compagnia dei carabinieri di Borgosesia per il grande lavoro fatto – mette in luce Manganelli – dal momento in cui li abbiamo chiamati per il furto a quando ci siamo rivolti a loro per il segnale dei nostri trasmettitori, si sono dati da fare al massimo per aiutarci».

Rintracciate le coordinate geografiche, le forze dell’ordine sono arrivate sul posto per recuperare la refurtiva. «Dopo aver mostrato la traccia individuata con la nostra applicazione, gli uomini dell’Arma hanno contattato i colleghi di Rho che sono riusciti a individuare il luogo dove era custodito il bottino – prosegue Manganelli -. E siamo riusciti a recuperare otto bici su dieci».

