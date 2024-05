Nuovo colpo della banda delle biciclette: assalto al “Team Locca” di Bornate. «Abbiamo sentito l’allarme e ci siamo precipitati, ma i malviventi erano già spariti».

Nuovo colpo della banda delle biciclette: assalto al “Team Locca” di Bornate

La banda delle biciclette colpisce ancora. Dopo le razzie che erano state denunciate a Varallo, a Borgosesia e a Romagnano nei mesi scorsi, i ladri hanno ora preso di mira il negozio specializzato “Tema Locca Bici” in frazione Bornate di Serravalle, lungo corso Valsesia, punto di riferimento per moltissimi appassionati.

«È accaduto l’altra notte, intorno alle 4 di mattina – racconta Simone Damiani di Team Locca-. Abbiamo raggiunto l’attività circa un quarto d’ora dopo che l’allarme aveva suonato, ma ormai dei furfanti si erano già perse le tracce».

Rubate bici di valore

DIl bottino è stato ingente. «Ci hanno rubato parecchie biciclette di valore – mette in luce il referente dell’attività -. La perdita economica che abbiamo avuto da questo colpo è stata particolarmente elevata. È dura, ma cerchiamo di non demordere e di ripartire».

La dinamica precisa della vicenda è al vaglio delle autorità competenti. Rispetto ad altri colpi registrati nei mesi scorsi in zona, questa volta però i malviventi hanno agito in maniera un poco diversa: non hanno infatti sfondato la vetrina all’ingresso dell’esercizio commerciale ma sono passati dal retro.

Probabilmente la scelta di agire sul retro è motivata dalla dislocazione stessa dell’attività: il negozio si affaccia infatti sulla principale via che consente di raggiungere la valle arrivando da Serravalle, quindi molto frequentata. Oltre a ciò, all’ingresso del negozio erano da tempo presenti grandi new jersey che sono stati dei buoni deterrenti contro possibili spaccate.

«Sono passati da una strada posteriore rispetto a quella principale – conferma Simone Damiani -. Dalle telecamere si vede solo una persona che scavalca una recinzione e poi scompare».

Una banda di specialisti

A parte il modo di accedere allo store, la dinamica del colpo è la stessa messa in atto altre volte in zona, per cui l’ipotesi che possa trattarsi della stessa banda (che magari agisce su commissione) va verificata ma è tutt’altro che campata in aria.

Le indagini sono comunque in corso per cercare di far chiarezza su quanto accaduto e risalire ai responsabili. «Probabilmente erano parecchi i ladri che hanno agito nel negozio – conclude Damiani -. Sembrerebbe peraltro che si siano allontanati con le bici facendo anche un tratto a piedi. Poi sono scomparsi».

Dopo aver colpito a Varallo e Borgosesia, l’ultimo raid dei ladri di biciclette in valle era avvenuto al “Tutto bici” di Romagnano, già colpito dai malfattori qualche settimana prima. Avevano però dovuto andarsene a mani vuote: a frenarli sono stati gli accessi rinforzati, l’allarme e l’arrivo delle forze dell’ordine.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook