Grignasco in lutto per Gianni Zanellato, vice presidente dell’Sre. LE FOTO

Grignasco in lutto per Gianni Zanellato, vice presidente dell’Sre

E’ stato celebrato martedì mattina il funerale di Gianni Zanellato, vice presidente del Servizio radio emergeza di Grignasco, uno dei più conosciuti gruppi di volontariato della zona. Zanellato è stato ucciso da un malore che non gli ha dato via di scampo. Se n’è andato a 71 anni lasciando un vuoto immenso nel Sre: era una persona gentile e sempre a disposizione di tutti. E faceva parte anche del coro parrocchiale.

«Per noi seguiva il settore dei prelievi del sangue – fanno sapere dall’associazione di volontariato – del rifornimento del materiale sanitario dell’associazione. Inoltre era il responsabile del servizio civile. Negli anni inoltre si era anche occupato di altre iniziative a favore della popolazione».

La Giornata del cuore

Una delle recenti manifestazioni che lo avevano visto impegnato era legata alla Giornata mondiale del Cuore. In occasione di quella ricorrenza infatti sia a Serravalle che a Grignasco era sceso in campo indirizzando gli utenti ai percorsi di controllo sempre col sorriso e una buona parola. «La notizia della sua scomparsa lascia un immenso vuoto in tutti noi, non riusciamo ancora a crederci».

Il sodalizio guidato da Guido Vigna ha ricordato il vice presidente con il simbolo del lutto su tutti i canali social. E innumerevoli sono i messaggi di affetto in ricordo di Zanellato. Oltre che nell’Sre, c’è chi lo ricorda nella corale parrocchiale. L’uomo è molto conosciuto in paese anche perché il figlio Francesco era stato consigliere di minoranza durante il mandato di Katia Bui, e fa parte dei componenti di Impegno Comune, l’attuale gruppo consiliare di minoranza.

Gianni Zanellato prima di andare in pensione aveva lavorato in ambito tessile e anche a livello professionale è ricordato da molti per la sua dedizione e gentilezza. Ha lasciato la moglie Gabriella, i figli Lucia con Silvio e Francesco con Francesca, la nipotina Sofia, la sorella Michela, la zia Vilma e tutte le persone che gli hanno voluto bene. Al funerale era presenti i colleghi dell’Sre ma anche gli amici di altre associazioni di volontariato.

Fotoservizio Sandro Mori

