Grignasco, Maurizio riporta in vita vecchi computer. In regalo a chi non può acquistarli. Un’iniziativa benefica in collaborazione con la parrocchia.

Cercasi computer da ricondizionare per poi donarli alle persone in difficoltà durante il periodo natalizio. L’idea, davvero molto originale, è venuta a Maurizio Merlo, cittadini di Grignasco ed esperto nell’uso della tecnologia e in campo informatico. Maurizio da qualche tempo offre la sua collaborazione per uno scopo davvero onorevole.

«L’idea è sistemare pc che hanno qualche anno sulle spalle e non vengono più utilizzati per i consueti scopi. Solitamente prendo queste macchine e offro loro una nuova vita. E una volta che mi sono accertato che tutto funziona, li metto a disposizione per le persone che non hanno la possibilità di permettersi un sistema informatico nuovo».

Cercasi pc usati (vecchi ma non vecchissimi)

Ed è così che nel tempo libero il grignaschese si è ingegnato. «Per quanto riguarda la assegnazione dei pc – tiene a precisare -, mi appoggio alla parrocchia che in base alle esigenze delle persone in difficoltà consegna in un secondo momento le apparecchiature».

Chiaramente il primo passo è quello di trovare la “materia prima”. «Attualmente sto cercando 4 o 5 computer desktop, non più vecchi di 10-12 anni, possibilmente completi di tastiera e mouse, monitor Lcd anche datati, basta che siano usabili, e notebook non più vecchi di una decina di anni – sottolinea Merlo -. Chiedo solamente che le macchine non abbiano all’interno dati personali o aziendali. I computer saranno ripristinati per quanto possibile e completati con l’installazione di alcuni applicativi gratuiti reperibili su internet».

La collaborazione con la parrocchia

C’è un punto fondamentale da sottolineare per il promotore dell’iniziativa. «Una volta che i pc saranno pronti all’uso, non verranno assegnati direttamente da me, ma consegnati a realtà no-profit, le quali selezioneranno i destinatari che riterranno più idonei. Attualmente, come negli anni precedenti, c’è una stretta collaborazione con la parrocchia di Grignasco, che fino ad oggi ha potuto donare diversi computer completi a famiglie bisognose del nostro paese».

Non è comunque un lavoro semplice, anzi: richiede anche risorse economiche. «Il ricondizionamento potrebbe richiedere piccole spese (veramente modeste, sui 20-25 euro) per componenti da sostituire in economia – mette in luce Merlo -. Tali importi verranno gestiti dall’ente ricevente e da me, in un’ottica di beneficienza».

Ora tocca ai grignaschesi, o a chi è dotato di attrezzature descritte poco sopra. «Chi avesse materiale da fornire, potrà contattarmi scrivendo all’email che ho registrato appositamente: pcrecupero.gri@gmail.com o contattare il 347.8807183».